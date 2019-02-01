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Экономика
Автомобильное страхование стало дешевле - установлены новые цены
01.02.2019

Обязательные полисы для для отечественного и зарубежного автострахования ОСАГО и Зеленая карта отныне стоят дешевле.

В частности, обязательная страховка автомобилей ОСАГО теперь стоит 651 леев, что меньше предыдущей цены на 115 леев.

Зеленая карта стала дешевле в зависимости от выбранной зоны. Таким образом, можно выделить три категории:

- Зона 1 (Украина и Беларусь) - 33 евро (на 5 евро дешевле);

- Зона 2 (Украина, Беларусь и Российская Федерация) - 224 евро (на 37 евро дешевле);

- Зона 3 (все страны Международной системы страхования Зеленая карта) - 498 евро (на 88 евро дешевле).

Цены были изменены Национальной комиссией по финансовому рынку и опубликованы в Monitorul Oficial 25 января с упоминанием о том, что новые положения вступают в силу 1 февраля 2019 года.

Снижение цен на страховки ОСАГО и Зеленая карта произошло в контексте последних поправок к Закону о страховании, которые вступили в силу 22 января, в соответствии с которыми брокерам было запрещено взимать комиссионные при продаже полисов этих типов.

В начале декабря Национальная комиссия по финансовому рынку объявила, что новые изменения создают предпосылки для восстановления политики обязательного страхования, поэтому как потребители, так и участники рынка получат выгоду от четких, предсказуемых и прозрачных правил. 


 
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