Власти засекретили подробности продажи автомобильных вокзалов в Кишиневе и по всей Молдове

Агентство публичной собственности (АПС) отказалось раскрывать детали сделки по сдаче в концессию на 25 лет автомобильных вокзалов.

15 января между Агентство публичной собственности и компания «Modern Cars» подписали договор на концессию более 30 автобусных станций в Молдове. «Modern Cars» оказалась единственной пользованию государственным имуществом компанией.

В АПС мотивируют свой отказ опубликовать договор существованием «положений о конфиденциальности». Саму компанию «Modern Cars» зарегистрировали 18 ноября, за день до конца подачи заявок на концессию. Владельцами компании оказались строительная компания Exfactor-Grup (85% акций) и гражданин США Лука Муко (Lluca Muco)(15%).

Основателем и управляющим строительной компании Exfactor-Grup является известный предприниматель Владимир Тону. Подконтрольные ему компании активно собирают земельные участки в районе автобусного вокзала в Кишиневе.

В сентябре 2018 года фирма Владимира Тону зарегистрировала право владения гостиницей «Космос». Ранее гостиница принадлежала Национальной конфедерации профсоюзов, и компании Infoton-Com, подконтрольной Илану Шору. Сам Владимир Тону, заявил, что гостиницей он фактически владел три последних года, а регистрация права собственности затягивалась из-за проблем с кадастром.

8 ноября 2018 года, за четыре дня до того объявления итогов концессии, компания Владимира Тону приобрела два земельных участка общей площадью в 10,4 га, расположена на улице Владимиреску в непосредственной близости от Северного автовокзала.

В результате структуры, подконтрольные Тону, сумели консолидировать несколько десятков гектаров дорогой земли в районе Северного автовокзала. Напрашивается логичный вывод, что на этом месте затевается большой строительство. Сам Тону заявил, что покупка земельного участка и приватизация автомобильного вокзала не имеют связи друг с другом и являются отдельными бизнес-проектами.

- Мы купили землю, чтобы развивать этот район. Мы хотим построить здесь что-то красивое. Это будет жилой комплекс с отелем, - заявил Тону.