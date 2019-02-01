Работа Международного аэропорта Кишинева парализована из-за тумана

Работа Международного аэропорта Кишинэу парализована из-за густого тумана. Почти все рейсы были задержаны или отменены из-за низкой видимости, сообщает Молдпрес.

По данным официального сайта аэропорта, сегодня утром были отменены рейсы в Бухарест, Санкт-Петербург, Тель-Авив, Краснодар, Киев, Вену и два рейса в Стамбул. Кроме того, более чем на два часа задерживаются вылеты в Минск, Болонью и Венецию.

Также отменены рейсы из Санкт-Петербурга, Лондона, Стамбула, Вены, Краснодара и Тель-Авива. Рейсы из Минска и Болоньи задерживаются более чем на два часа.

Вместе с тем, из-за густого тумана несколько рейсов были перенаправлены в аэропорты Одессы, Бухареста, Будапешта, Ясс и Клужа.

Сегодня на всей территории страны действителен желтый код метеоопасности из-за тумана. По прогнозам синоптиков, на обширных территориях сохранится густой туман и видимость в пределах 200 м.