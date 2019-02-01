Кому угрожает реинтеграция Молдовы?

Можно без преувеличения сказать, что за последние годы отношения между Кишиневом и Тирасполем в целом получили положительный импульс развития. Примером тому служит ряд достигнутых соглашений – например, об автомобильных номерах и дипломах приднестровских ВУЗов.

Теперь обсуждается участие жителей Приднестровья с паспортами РМ в политической жизни Молдовы.

Судя по всему, реинтеграция нашей страны пусть и медленно, но все же начинает осуществляться на практике. Такое развитие событий – серьезный козырь в политической борьбе для любого молдавского политика. А тот, кто сможет решить многолетнюю проблему Приднестровского конфликта - снискает себе славу миротворца

и государственника как в Молдове, так и за рубежом. Казалось бы, чего сложного – сделать федерализацию? Ведь ставка – восстановление территориальной целостности страны и прекращение бесперспективного конфликта!

Дело в том, что собранная воедино Молдова является серьезной угрозой для немалого числа политических сил. Вопреки существующим стереотипам, самые горячие сторонники приднестровского сепаратизма находятся не в Москве и даже не в непокорном Тирасполе. Их следует искать в Кишиневе, среди тех, кто громче всех кричит про «оккупацию молдавской территории». И вот почему.

Давайте на секунду представим, что произойдет, если левый берег в одночасье возвращается в Молдову, а все его жители становятся молдавскими гражданами. Исходя из демографических данных, мы получаем примерно 400 тысяч новых избирателей. Это 1/8 от нынешнего числа электората, серьезный политический ресурс. Вряд ли для кого-либо будет секретом тот факт, что основные политические предпочтения приднестровцев – пророссийские. Что же произойдет, когда эти голоса зазвучат в молдавской избирательной системе?

Если это не будет крахом, то уж точно станет огромной проблемой для ныне правящей прозападной элиты. А учитывая тот факт, что единственный возможный способ настоящей реинтеграции Приднестровья без кровопролития – это предоставление непризнанной ПМР автономного статуса по типу АТО Гагаузия, то большинство молдавского истеблишмента окажется скованно по рукам и ногам.

Не говоря уже о сотрясении застоявшегося болота под названием «молдавская политическая система», которое совершенно не готово к федерализации.

Вот и получается, что на самом деле все слова о «деоккупации», «возвращении захваченных земель Молдовы» не более, чем наглая эксплуатация патриотических чувств. На деле же приднестровский сепаратизм больше всех выгоден именно нынешнему режиму, ибо восстановление единства Молдовы может оказаться для него смертельным…

Роман Арделяну