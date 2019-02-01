Фото с погодных карт-онлайн: Южный циклон несет Молдове рекордные 16 градусов тепла

Резкое потепление начнется уже на этих выходных – с 3 до 11 градусов выше нуля.

Те, кому не лень сейчас смотреть в окно, наверное сильно удивятся той информации, которую мы обнаружили на погодном сайте ventusky.com. Уже завтра, 2 февраля, благодаря южному циклону, в Молдове начнется резкое потепление – максимум до 7 градусов тепла, а вот воскресенье ожидается 10 градусов выше нуля!

Но пик «зимней жары» придется на понедельник, 4 февраля. На юге страны ожидается аж до 16 градусов тепла (так в Молдове не жарило уже 10 лет), в центре +13, на севере – до 8 градусов выше нуля.

4 февраля в Молдове ожидается до 16 градусов выше нуля.

Примечательно, что во все эти дни (за исключением, пожалуй, субботы) будет солнечно. В общем, скидываем ватники и кирзовые сапоги – начинаем загорать! Правда, затем снова похолодает – к концу следующей недели всего до 5 градусов тепла. Но это уже совсем другая сводка погоды.

ЛИДИЯ ТКАЧ