1 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Фото с погодных карт-онлайн: Южный циклон несет Молдове рекордные 16 градусов тепла
01.02.2019

Резкое потепление начнется уже на этих выходных – с 3 до 11 градусов выше нуля.

Те, кому не лень сейчас смотреть в окно, наверное сильно удивятся той информации, которую мы обнаружили на погодном сайте ventusky.com. Уже завтра, 2 февраля, благодаря южному циклону, в Молдове начнется резкое потепление – максимум до 7 градусов тепла, а вот воскресенье ожидается 10 градусов выше нуля!

Но пик «зимней жары» придется на понедельник, 4 февраля. На юге страны ожидается аж до 16 градусов тепла (так в Молдове не жарило уже 10 лет), в центре +13, на севере – до 8 градусов выше нуля.

4 февраля в Молдове ожидается до 16 градусов выше нуля.

Примечательно, что во все эти дни (за исключением, пожалуй, субботы) будет солнечно. В общем, скидываем ватники и кирзовые сапоги – начинаем загорать! Правда, затем снова похолодает – к концу следующей недели всего до 5 градусов тепла. Но это уже совсем другая сводка погоды.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
143
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.