Расторгнуть брак по соглашению супругов теперь можно у нотариуса

Полномочия по процедуре расторжения брака были переданы нотариусам в связи с загруженностью судебных инстанций и ЗАГСов другими функциями.

Начиная с сегодняшнего дня, расторгнуть брак по соглашению супругов можно будет у нотариуса. Заявление о расторжении брака может быть подано у любого нотариуса на основании взаимного согласия супругов и их присутствии. Заявление составляется в письменной форме, по образцу, утвержденному Министерством юстиции.

В заявлении можно также урегулировать все споры по воспитанию и опекунству над несовершеннолетними детьми в том случае, если супруги пришли к согласию по этим вопросам. Сюда входит определение постоянного места жительства ребенка после развода, размер оплаты алиментов, разделение общего имущества.

Согласно положениям семейного кодекса, нотариус предоставит супругам срок 30 дней с момента регистрации заявления для возможного отзыва заявления о расторжении брака, который при необходимости может быть продлен еще на 30 дней. По истечении этого срока нотариус выдаст заключение о расторжении брака и в течение трех дней направит его в территориальный орган записи актов гражданского состояния для регистрации акта гражданского состояния.

Нотариус может вынести определение об отклонении заявления, если один из супругов не может выразить свое согласие свободно, заявление не подписано обоими супругами или не представлены все необходимые документы, а также в случае, если супруги мирятся и отзывают заявление.