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Президент Молдовы поблагодарил руководство России, которое предоставило молдавской делегации самолет для возвращения в Молдову
02.02.2019

Сразу же после возвращения с рабочей поездки в Российскую Федерацию мы организовали короткую пресс-конференцию в международном аэропорту Кишинева.

Самый важный результат заключается в том, что Россия разрешила транзит молдавских товаров на территорию Украины, которая была запрещена решением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018. года.

С 31 января молдавские продукты можно экспортировать на российский рынок tranzitînd территорию Украины, которую мы ранее договорились с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также на следующей неделе, уже в Молдове прибудет первый 12 Камаз, который передается в нашу страну правительством Российской Федерации, который будет распространен в крупнейших городах и центрах Молдовы.

В то же время мы сообщили, что "амнистия" осуществляется в рамках запланированного режима, российская сторона выполняет свои обязательства по аннулированию нарушений, которые наши граждане сделали во время их нахождения в России.

Как сообщает Президент Игорь Додон - "Я выразил благодарность руководству России, которая предложила молдавской делегации самолет для возвращения в Молдову". Как известно, неблагоприятные погодные условия привели к отмене нескольких авиакомпаний, в том числе и между Кишинёв и Москвой.

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