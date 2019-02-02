Парламентские выборы 2019: по данным ЦИК в предвыборную гонку включится 321 кандидат

Центральная избирательная комиссия подвела итоги регистрации кандидатов в одномандатных округах.

Так, по данным ЦИК, в предвыборную гонку включится 321 кандидат. Из них 264 представителя партий, а 57 - независимых. Отказали в регистрации 37-ми претендентам.

Больше всего кандидатов - по 13, зарегистрированы в 50 округе для диаспоры, проживающей в Западной Европе и в 51-ом - США и Канаде.

Всего три кандидата будут бороться за место в парламенте в четвертом округе в Рышканах. В едином национальном округе зарегистрированы 15 конкурентов - 14 партий и избирательный блок. Подробную информацию можно узнать на сайте ЦИК.

В этом году в Молдове парламентские выборы пройдут по смешанной системе. 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51-ого – по одномандатным округам.