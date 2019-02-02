Число смертей, связанных с гриппом, достигло 12

Двенадцать человек, включая одного ребёнка, скончались от вызванных гриппом осложнений в период с 1 октября по 31 января. Власти говорят, что ни одна из жертв не была вакцинирована против вируса гриппа, хотя все они входили в категорию лиц с повышенным риском заболевания, передаёт IPN.

Исполняющий обязанности директора Национального агентства общественного здравоохранения Николае Фуртунэ сообщил на пресс-конференции в пятницу, 1 февраля, что эпидемиологическая ситуация с гриппом отличается средней интенсивностью и имеет тенденцию к ухудшению. Грипп добрался более чем до 20 районов страны, наиболее высока концентрация заболевших в муниципиях Кишинёв и Бэлць. Но ситуация не сложнее, чем та, что наблюдалась в прошлом холодном сезоне или в предыдущие годы.

По словам Николае Фуртунэ, в Молдове выделяются две группы риска, получающих бесплатную вакцину против гриппа: группа профессионального риска и группа лиц, страдающих сразу несколькими заболеваниями, состояние здоровья которых ухудшается на фоне гриппозных инфекций. Сегодня ни одна страна мира не в состоянии закупать вакцину против гриппа для всего населения страны.

Государственный секретарь при Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Алёна Сербуленко отметила, что эпидемический порог был превышен в течение последней недели января. Доминирующим штаммом является вирус AH1N1. Республика Молдова граничит с Румынией и Украиной, где уже давно была объявлена эпидемия гриппа. С 1 октября по 28 января было зарегистрировано почти 141 тысяча случаев острых респираторных инфекций.

В целях повышения эффективности стационарной медицинской помощи все медучреждения обеспечены лекарствами, в том числе противовирусными препаратами для лечения больных гриппом. Для отслеживания циркуляции гриппозных и иных вирусов Национальное агентство общественного здравоохранения оснащено современным оборудованием, реактивами и расходными материалами для проведения лабораторных исследований.

Отвечая на просьбу прокомментировать смерть 34-летней женщины, противовирусное лечение которой, по словам людей из её окружения, было начато лишь на четвёртый день после госпитализации, Алёна Сербуленко сообщила о начале расследования, до завершения которого какие-либо подробности не могут быть озвучены. Женщина скончалась 19 января, через два дня после того, как ей было сделано кесарево сечение. Новорождённый находится под наблюдением врачей.

С начала сезона вакцинации против гриппа было привито 160 тысяч человек, преимущественно беременных женщин и детей в возрасте старше шести месяцев.