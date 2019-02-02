Игорь Додон начинает большое турне по Молдове

До конца марта президент побывает во всех районах.

Игорю Додону некогда отдыхать – вернувшись из Москвы, где в течение нескольких дней он провёл целый ряд встреч с российским политическим истеблишментом, президент засобирался в обещанное турне по Молдове. Оно стартует уже завтра, в воскресенье, с визитов в районы Окница и Сорока на севере страны.

Президент намерен встретиться с простыми гражданами и узнать о самых важных проблемах непосредственно из их уст. Ранее Додон обозначил намерение посетить все районы РМ до конца марта:

- Каждые субботу и воскресенье и, может быть, по вечерам в четверг и пятницу, я буду ездить в районы, - заявил президент страны.