2 Февраля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Игорь Додон начинает большое турне по Молдове
02.02.2019

До конца марта президент побывает во всех районах.

Игорю Додону некогда отдыхать – вернувшись из Москвы, где в течение нескольких дней он провёл целый ряд встреч с российским политическим истеблишментом, президент засобирался в обещанное турне по Молдове. Оно стартует уже завтра, в воскресенье, с визитов в районы Окница и Сорока на севере страны.

Президент намерен встретиться с простыми гражданами и узнать о самых важных проблемах непосредственно из их уст. Ранее Додон обозначил намерение посетить все районы РМ до конца марта:

- Каждые субботу и воскресенье и, может быть, по вечерам в четверг и пятницу, я буду ездить в районы, - заявил президент страны.


 
Количество просмотров:
128
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.