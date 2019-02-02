Фармкомпании сбывают Молдове устаревшие лекарства – их-то нам и обещают раздавать бесплатно

Национальный перечень основных лекарственных средств в Молдове составлен на основе перечня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. В последний раз он обновлялся в 2011 году. С тех пор ВОЗ обновлял перечень три раза, последний раз в 2017 году. Анализ Центра политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS) показал: 337 лекарств из перечня 2011 года соответствуют рекомендациям ВОЗ, а в список компенсируемых и бесплатных попали устаревшие препараты.

Чем еще отличается национальный перечень лекарственных средств от того, который рекомендует ВОЗ? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал координатор программ Центра PAS Геннадий Цуркану.

ООН: Доступ к основным лекарствам со стопроцентно доказанной эффективностью должен быть у всех

- В конце 2018 года было завершено исследование «О доступе в Молдове к основным лекарствам, которые рекомендует ВОЗ».

Всемирная организация здравоохранения каждые два года обновляет перечень таких лекарств по результатам комплексных процедур, включая доказательную медицину. При этом учитываются все заболевания, включая новые. Причем ВОЗ включает в перечень только лекарства со стопроцентно доказанной эффективностью, обоснованной научно-медицинским сообществом. То есть это перечень самых надежных лекарств.

Молдова еще в 1996 году обязалась внедрить национальный перечень лекарственных средств. По решению ООН к 2030 году для населения всех стран должен быть открыт доступ к основным лекарствам, включенным в перечень ВОЗ.

Перечень включает лекарства для регионов всего мира. Каждая страна выбирает для национального перечня лекарства от тех болезней, которые распространены на ее территории. Есть лекарства, которые, скажем, Молдове не нужны: они – от болезней, связанных с определенными регионами мира, с генетическими факторами определенных групп населения.

Приказ минздрава: национальный перечень обновлять раз в два года

- С 2007 года в Молдове действует приказ минздрава, по которому каждые два года должно происходить обновление национального перечня основных лекарственных средств. Результаты обновления важны для многих сфер здравоохранения. Перечень должен лечь в основу списка лекарств, стоимость которых компенсируется национальной компанией медицинского страхования.

Медицинские учреждения, особенно больницы, приобретают лекарства на основе обновленного перечня. Препараты, которым лечили 30 лет назад, остались в прошлом. Новые лекарства лечат более эффективно. На основе национального перечня больницам легче определять фармакотерапевтический формуляр – препараты для лечения определенных заболеваний с учетом разнообразия и сложности болезней, которые лечат в стационаре определенного уровня.

На основании формуляра больница проводит закупки лекарств. Поставщикам не нужно выдумывать список лекарств, предлагаемых на конкурс, и продвигать их через коррупционные схемы. При такой системе никто не сможет включить в список устаревшие лекарства, которых нет в перечне.

Минздрав лечит больных устаревшими лекарствами по перечню 2011 года

- В первый раз национальный перечень основных лекарственных средств на базе перечня ВОЗ был составлен и утвержден в 1996 году. До конца 2018 года он обновлялся лишь четыре раза, последний – в 2011 году.

В перечень основных лекарств в 2011 году внесли 635 наименований активного вещества – основы лекарства. Из этого количества только 337 лекарств совпали с перечнем, рекомендованным ВОЗ.

В 2017 году ВОЗ обновил списки в третий раз с 2011 года, включил 152 новых наименования, исключил устаревшие, оставил в перечне 532 основных лекарства.

Наш минздрав лечит больных устаревшими лекарствами, которые были актуальны в 2011 году. 263 основных лекарства из молдавского перечня 2011 года были исключены из перечня ВОЗ за 2017 год.

В то время, как наука внедряет все новые, более эффективные, лекарства и способы лечения, в молдавском минздраве время остановилось. Ответственность за это лежит на самом министерстве здравоохранения, руда и социальной защиты, которое финансируется из налогов населения и обязано заботится о здоровье граждан.

Коммерческий интерес может лежать в основе поставок почти 50 процентов лекарств

- Но даже и списком 2011 года никто не руководствуется. Анализ практики госзакупок показал: госучреждения здравоохранения закупают только 47 процентов лекарств (данные 2015 года) из национального перечня 2011 года. К 2017 году этот показатель вырос незначительно – до 51,6 процента. Не исключается, что в поставках остальных почти 50 процентов лекарств присутствует коммерческий интерес, основанный на связях с фармацевтическими компаниями.

Почти 73 процента компенсируемых лекарств соответствуют устаревшему национальному перечню лекарств 2011 года. Это означает лишь одно: нет желания что-либо менять, лечение запаздывает, не соответствуя новым рекомендациям мирового здравоохранения.

Кто заставит минздрав работать?

- Не стоит думать, что минздрав изменит тактику. Еще в 2007 году он разработал регламент составления национального перечня основных лекарств. Прошло более десяти лет – и никто не решился его улучшить. Регламент написан так, что его можно нарушать, начиная с этапа предоставления заявки и заканчивая всеми этапами работы комиссии, которая рассматривает и подготавливает перечень для утверждения минздравом. Более того, регламент не нацелен на соблюдение принципов прозрачности в принятии решений по включению лекарств в перечень.

Врачи выписывают БАДы вместе с лекарствами

- В Молдове пациенты принимают лекарств больше, чем необходимо. Причина – у минздрава нет политики рационального использования медикаментов.

Лечить должны основные лекарства, а не биоактивные добавки – БАДы, чья эффективность не доказана научными исследованиями и медицинским опытом.

Но в Молдове есть большое фармацевтическое лобби, которое хочет сбывать эти биодобавки. Все это знают врачи, но не всегда знают пациенты. И можно в рецепте от любого врача найти наряду с лекарством название БАДа.

Задача национального перечня основных лекарственных средств - исключить возможность выписки подобных рецептов, эффективно использовать лекарства, создать барьер на пути коррупции. Исследование показало, что этого можно достичь, если министерство здравоохранения, труда и социальной защиты пересмотрит механизм внесения основных лекарств в национальный перечень, улучшит практику госзакупок.

Почему лекарства, которые используют в стационарах, не следует применять в других условиях

- Обновляя в 2017 году перечень основных лекарственных средств с учетом их рационального использования, ВОЗ все средства разбила на три группы: лекарства, которые используют в первичных учреждениях медицинской помощи (т.е. выписывают семейные врачи); лекарства, которые используют в условиях стационара; лекарства для паллиативной помощи.

Также ВОЗ распределил перечень основных лекарств для детей и для взрослых. Разделение осознанное. Оно учитывает тот факт, что лекарства, которые используют в стационарах, имеют самые высокие риски побочных эффектов, их прием должен проводиться исключительно под наблюдением врача.

В Молдове все лекарства собраны в едином национальном перечне – нет никакого разделения. Бесплатные лекарства за счет увеличения компенсации, но не от всех болезней

- С 1 февраля вступил в силу приказ министерства здравоохранения, труда и социальной защиты о предоставлении части компенсируемых лекарств пациентам бесплатно.

Схожий механизм применялся на начальном этапе внедрения системы медицинского страхования в 2002 году. В то время широко назначались лекарства украинских, белорусских, российских и других производителей по низким ценам, и компенсация полностью покрывала стоимость лекарств в аптеках. Для больных они становились бесплатными.

Со временем лекарства этих производителей полностью ушли из списка компенсированных, а с 2016 года в такой список включаются только средства, которые имеют сертификацию качества в Европе, США, Канаде и других странах, выданную международными организациями в области качества лекарственных средств.

Новое решение минздрава о бесплатных лекарствах основано на увеличении размера компенсации стоимости лекарств. И так же, как на первом этапе медстрахования, если компенсация покрывает цену лекарства в аптеке, то пациенту это лекарство предоставляется бесплатно. Если нет - придется доплатить.

В приказе нет важного элемента, объявленного ранее: не указано, что бесплатным будет по одному лекарству от каждого вида заболеваний. Этого и быть не могло: каждый пациент индивидуален, у каждого болезнь протекает индивидуально.

Марина ТИМОТИНА