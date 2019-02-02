В столице Молдовы самолеты уже садятся и взлетают

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Общество
Кишиневский Международный Аэропорт восстановил свою деятельность, расписание полетов приходит в штатный режим. В зонах прилета и отправления царит привычная оживленная атмосфера. Поскольку видимость улучшилась, ни один рейс не отменили.
В пятницу, из-за опустившегося на столицу густого тумана было аннулировано четыре рейса: два в Стамбул, по одному во Франкфурт и в Варшаву. Другие рейсы задерживались.
В связи с густым туманом испытывал сложности даже президент Молдовы, который находился с рабочим визитом в Москву.
Он добрался в Кишинев поздно вечером, когда и провел запланированный брифинг в аэропорту Кишинева.
На данный момент, согласно расписанию, задерживаются три рейса: один в Стамбул и два в Москву.
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