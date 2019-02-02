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Общество
В столице Молдовы самолеты уже садятся и взлетают
02.02.2019

Кишиневский Международный Аэропорт восстановил свою деятельность, расписание полетов приходит в штатный режим. В зонах прилета и отправления царит привычная оживленная атмосфера. Поскольку видимость улучшилась, ни один рейс не отменили. 

В пятницу, из-за опустившегося на столицу густого тумана было аннулировано четыре рейса: два в Стамбул, по одному во Франкфурт и в Варшаву. Другие рейсы задерживались.
Если говорить о прилетах, то в столице Молдовы с четверга не смог приземлиться ни один самолет. Рейсы на посадку отправлялись в соседние страны. Кишиневский аэропорт фактически стал недоступен на несколько дней.

В связи с густым туманом испытывал сложности даже президент Молдовы, который находился с рабочим визитом в Москву.

Он добрался в Кишинев поздно вечером, когда и провел запланированный брифинг в аэропорту Кишинева. 

На данный момент, согласно расписанию, задерживаются три рейса: один в Стамбул и два в Москву. 


 
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