Нэстасе: Эпоха Сильвии Раду в здравоохранении закончится

Сопредседатель избирательного блока ACUM, лидер Платформы "DA" Андрей Нэстасе пообещал избирателям, что "эпоха Сильвии Раду в системе здравоохранения закончится после выборов". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в пятницу пресс-конференции, посвященной проблемам в области здравоохранения.

Среди основных проблем отрасли политик назвал "неэффективность услуг, чрезмерную бюрократизацию, недостаток профессиональных кадров из-за малых зарплат, отсутствие четкой политики развития, высокий уровень коррупции, монополизацию рынка медикаментов и большие цены на них".

"Нынешние власти не выполняют обещаний. Еще в 2016 году премьер Павел Филип обещал сокращение на 40 процентов цен на лекарства, но этого не произошло, и это пример очередной лжи. Режим не способен провести необходимые реформы в области здравоохранения", - сказал оппозиционер.

Он отметил, что "политика ACUM в данной области будет строиться на принципе: профессионал на своем месте": "Мы будем принимать меры, которые позволят врачам, инженерам, учителям не покидать Молдову, а работать здесь, имея достойный заработок. Цены на лекарства будут снижены на 25 процентов путем выплат компенсаций, методом возвращения здоровой конкуренции".

Нэстасе призвал граждан выйти на голосование, чтобы обеспечить возможность "отправить в тюрьму Влада Плахотнюка для общего блага".

Сильвия Раду была назначена министром здравоохранения, труда и социальной защиты в конце сентября 2018 года, хотя не имеет профильного образования и никогда до этого не имела отношения к системе здравоохранения.