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На устах
Россия вымирает, Германию захватывают мигранты, Трамп строит стену от пришельцев: чем грозит великое переселение народов. Часть 1
02.02.2019

Впервые за 10 лет население России сократилось, сообщил Росстат. На 87 тысяч человек. Теперь нас, россиян, всего 146 миллионов 793 тысячи.

РУССКИЙ КРЕСТ

- Действительно, число умерших в минувшем году превысило число родившихся сильнее, чем когда бы то ни было в 2010 – х гг. Для общества в целом это сенсация, - говорит член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир ОВЧИНСКИЙ. – Начался демографический кризис. Для массового сознания эта новость выглядит сенсационно. Однако для наших и зарубежных ученых, специалистов, занимающихся проблемами социально – экономического развития, обеспечения общественной безопасности, это вполне ожидаемый факт. В августе 2018 г. по инициативе Белого дома в Институте сложности Санта-Фе прошло специальное совещание разведсообщества США по глобальным конфликтам в ближайшие 20 лет. Один из основных докладов сделали ведущие западные демографы Дэвид Коумэн и Джек Голдстейн.

Они отмечали, что Россия - единственная страна в топ-50, у которой с 1992 г. наблюдается устойчивое снижение численности населения. Превышение показателей рождаемости над смертностью было только в 2013, 2014 и 2015 гг. Из-за высокого уровня смертности наша страна по индексу продолжительности жизни занимает 116 место между Северной Кореей и Непалом. А по уровню смертности мужчин старше 60 лет - первое место в Европе. В то же время по рождаемости ничем не отличается от Восточной Европы и лишь незначительно превышает показатели западноевропейских стран. С 2019 по 2035 гг. нас и вовсе ждет феномен, получивший в демографической науке название – Русский крест.

Член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский. Фото: Личный архив

Член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский. Фото: Личный архив

- Что это такое?

- Устойчивое превышение показателей смертности над рождаемостью в масштабах, с трудом компенсируемых (либо вовсе не компенсируемых) внешней миграцией. Оно будет только нарастать. Эхо правления Ельцина, когда резко упала рождаемость при беспрецедентно аномальном увеличении смертности. То малочисленное поколение, родившееся в «лихие 90-е», само становится родителями.

По данным экспертов НАТО, число жителей России к 2035 г сократится примерно на 11 миллионов.

Прозвучали в докладе и другие тревожные факты. По оценкам западных демографов, с 1992 г на 7 млн уменьшилось население Приморья, Дальнего Востока, Восточной Сибири, Европейского Севера, а также прилегающего к нему Северо-востока РФ - районов исторического обитания русского этноса. Эти процессы ещё более интенсивно продолжатся в 2019-2035 гг.

Пока русские остаются наиболее многочисленным народом РФ, оставляя позади все другие народности и национальности, вместе взятые. Однако тенденция для русского этноса складывается неблагоприятная. По оценкам демографических консультантов НАТО, в 1989 г. русских было почти 120 млн., в 2010 г. – 111 млн. в 2020 г. будет 103 млн., а в 2025-м – менее 98 млн. человек.

- А что с мусульманами?

- Официальные и неофициальные оценки сильно разнятся. Коумэн и Голдстайн полагают, что численность мусульманского населения в России составляет в настоящее время как минимум 30-35 млн. человек. Без мигрантов.

- Кстати, о мигрантах. После развала СССР, кошмара ельцинских «лихих девяностых» они были палочкой –выручалочкой, спасавшей Россию от вымирания. В 2018 году и этот фактор уже не сработал. Почему?

- Действительно, поток мигрантов позволял сохранять численность населения РФ и компенсировать массовый отток русских с Дальнего Востока, Приморья и Восточной Сибири. Согласно докладу Международной организации по миграции (МОМ), Россия занимает третье место в мире по количеству мигрантов – 12 млн. человек. Из них порядка 2,5 млн. – нелегалы. Не менее 7 млн. прибыло из мусульманских стран Центральной Азии – Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

В последнее время из-за долгосрочной рецессии российской экономики приток легальных и нелегальных мигрантов резко сократился. В будущем эта тенденция сохранится.

В целом же российская демографическая ситуация имеет все черты глубокого кризиса. В ближайшие 15 лет, независимо от усилий власти, население будет стареть, сокращаться и формировать все более неблагоприятную для обеспечения суверенитета страны систему расселения. Дальний Восток, Восточная Сибирь, Приморье и Европейский Север могут превратиться из малонаселённых в де факто ненаселённые зоны. Уже сегодня плотность населения здесь на порядки уступает Аляске, Канаде, Северу Скандинавии.

Также американские исследователи считают весьма вероятным сценарий, когда в крупнейших мегаполисах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге – значительно увеличится доля мусульманской общины. В основном уроженцы Северного Кавказа, центрально-азиатских стран и поволжских этносов.

В последнее время из-за долгосрочной рецессии российской экономики приток легальных и нелегальных мигрантов резко сократился Фото: Иван ВИСЛОВ

В последнее время из-за долгосрочной рецессии российской экономики приток легальных и нелегальных мигрантов резко сократилсяФото: ИВАН ВИСЛОВ

НЕМЕЦКАЯ КАТАСТРОФА

- Впрочем, в благополучной и сытой Германиидемографическая ситуация еще хуже, - продолжает генерал Владимир Овчинский. - По мнению Коумэна и Голдстейна, страна уже прошла точку невозврата в сохранении традиционной исторической идентичности. У коренного населения нет иного выхода, как смириться с превращением Германии в мультиэтническое общество.

- Это все Меркель виновата с ее политикой мультикультурности!

- Демографическая бомба под Германию была заложена задолго до фрау Меркель, еще в 60-е гг. прошлого века. Когда власти официально сделали ставку на чужие этнические группы для обеспечения государства неквалифицированными работниками: на стройках, уборке мусора и т.д. В городах Германии стали формироваться сначала турецкие, а затем боснийские и косовские кварталы. Впрочем, долгое время ситуация была более-менее благополучной. Еще в 2014 г. примерно половину зарегистрированных иностранцев составляли представители культурно близких стран ЕС и других государств Европы, прежде всего России и Украины. Однако в последние годы картина коренным образом изменилась. По данным Федерального управления статистики, в 2015-2017 г. около 35% законных мигрантов составили сирийцы, 15% - афганцы, 11% - иракцы. Что же касается почти миллиона незаконных мигрантов, проживающих в лагерях, практически все они выходцы из стран Ближнего Востока.

И как бы ни ругали Меркель, Германия при всем желании уже не может сегодня обойтись без мигрантов. На их долю приходится более 60% рабочих мест с тяжелыми, вредными условиями, либо требующими больших физических нагрузок.

Ситуация в Германии в негативную сторону отличается даже от Франции, где проживает крупнейшая в Европе мусульманская община.

- Сколько там мусульман?

- Как ни странно, это один из самых оберегаемых секретов страны. Причина сокрытия официальной статистки может быть связана с тем, что французские власти толерантно отказываются признавать связь между мусульманским населением и террором.

Впрочем, официальные цифры говорят, что в Марселе - втором по величине городе Франции - из 850 тысяч жителей 220 тысяч - мусульмане (по неофициальной же статистике, их уже не менее 40%). А ведь именно Марсель считается самым небезопасным городом Европы. По данным CSA - структуры, проводящей опросы на основе религиозной принадлежности, во Франции 6% мусульман. Неофициальные источники называют 13-15%. Выходит, в 60-миллионной Франции проживает не менее 9 млн. мусульман.

Согласно результатам объемного научного исследования среди французских школьников, христианами назвали себя 33,2%, мусульманами - 25,5%. Пройдет 10-15 лет, и вполне возможно, такие цифры будут отражать общее соотношение христиан и мусульман страны.

Германия при всем желании уже не может сегодня обойтись без мигрантов. На их долю приходится более 60% рабочих мест с тяжелыми, вредными условиями Фото: REUTERS

Германия при всем желании уже не может сегодня обойтись без мигрантов. На их долю приходится более 60% рабочих мест с тяжелыми, вредными условиямиФото: REUTERS

- Сразу вспоминается пророческий роман Елены Чудиновой «Мечеть Парижской богоматери» про 2048-й год.

- Но острота миграционных проблем здесь ниже, чем в Германии. В значительной степени это связано с тем, что Франция – бывшая колониальная империя. Основная часть «понаехавших» - из прежних ее колоний, владеющие французским языком и хотя бы минимально адаптированные к французской культуре. В Германии же новые пришельцы не только не знают немецкий язык, но и отказываются изучать его, адаптироваться к местным традициям.

Третье место в рейтинге Евросоюза у Великобритании. Среди 65-миллионного населения около 3 млн. мусульман.

- Включая мэра Лондона Садика Хана.

- Больше всего их в Англии и Уэльсе и практически нет в Шотландии и Северной Ирландии. Тысячи британцев приняли ислам, их количество с каждым годом растет.

В целом, согласно наиболее авторитетным центрам прогнозов, к 2030 году численность мусульманского населения Евросоюза составит 9 -12%. В западноевропейских странах ЕС -17%.

Мэр Лондона - Садик Хан Фото: REUTERS

Мэр Лондона - Садик ХанФото: REUTERS

Говоря об увеличении мусульманских общин в Европе, западные аналитики, конечно же, не имеют в виду опасность ислама как крупнейшей мировой религии. Дело в том, что представители новой волны ислама в Старом Свете, в основном, беженцы. И корень бед, приключившихся с ними, видят в войнах, развязанных в последние годы Западом в Азии, Африке, в той же Ливии. Поэтому они агрессивно настроены к коренным жителям европейского континента.

БЕДЫ БЕЛЫХ АМЕРИКАНЦЕВ

- За океаном Трамп действует решительнее западноевропейских лидеров. Пытается срочно возвести стену на границе с Мексикой.

- Америка - страна, состоявшаяся как нация мигрантов. Таковой она и останется на обозримую перспективу. Трамп решил соорудить стену, защищающую страну от сотен тысяч нелегальных, подчеркиваю, мигрантов, рвущихся в США из Мексики и других стран Латинской Америки. Он, кстати, не первый борец с незаконной миграцией в Штатах. В 90-е годы на мексиканской границе янки провели несколько спецопераций: «Удержание Рубежа», «Хранитель», « Ограждение», «Рио-Гранде»… В 2006 году президент Джордж Буш и вовсе подписал «Закон о безопасном заборе» под номером 6061. О строительстве новых пограничных заборов общей длиной около 1000 км. Их возвели, затратив 7 миллиардов долларов.Так что Трамп лишь продолжает дело предшественников на новом уровне. Реальная стена из бетона, стали высотой от 5.5 до 9 метров!

Долгое время считалось, что в США проживает всего 11,4 млн незаконных мигрантов - менее 3% всего населения Штатов.

Трамп решил соорудить стену, защищающую страну от сотен тысяч нелегальных, подчеркиваю, мигрантов, рвущихся в США из Мексики и других стран Латинской Америки Фото: REUTERS

Трамп решил соорудить стену, защищающую страну от сотен тысяч нелегальных, подчеркиваю, мигрантов, рвущихся в США из Мексики и других стран Латинской АмерикиФото: REUTERS

- Стоит ли в таком случае стену городить?

- Однако на днях президент Трамп написал в своем Twitter, что сейчас их 25 млн 772 тыс. 342! И на конец января расходы на нелегальную миграцию составили $18 млрд 959,5 млн. Однако Конгресс не дает президенту каких-то 5,7 млрд долларов на строительство стены. "Какая нелепость", - пишет Трамп.

- Действительно, нелепость!

- В Штатах продолжается острая политическая борьба. Вот демократы и пытаются воспрепятствовать выполнению Трампом одного из главных предвыборных обещаний. Хотя он возводит мощную стену не из-за личной нелюбви к незаконным мигрантам-латинос, а для укрепления правопорядка в стране, борьбы с организованной преступностью, той же наркомафией. И чтобы средства федерального бюджета шли на нужды граждан США, а не на выплаты нелегалам.

Нелегальная миграция влияет и на демографию в Штатах.

Бюро цензов США опубликовало прогноз структуры населения по этническому признаку.

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Как видим, в 1950 г. белое население составляло 87% в стране и полностью определяло жизненные ценности, культуру, образование и политическую активность американцев. К 2050 г., а возможно, и раньше, белые хотя и останутся крупнейшей этнической группой, но перестанут быть большинством. На втором месте будут латинос. Они уже сейчас обогнали афроамериканцев. Фактически США превратятся в сообщество меньшинств. Это изменит до неузнаваемости не только культурный ландшафт, черты гражданского общества, но и политические расклады в стране.

Латинос отличаются гораздо большим уровнем социальной взаимопомощи, внутриэтнической солидарности и взаимодействия по сравнению с белыми и даже афроамериканцами. У них выше рождаемость. Есть еще одно обстоятельство, часто упускаемое демографами. Если среди белых американцев доля атеистов, пассивно верующих (не посещающих по воскресеньям и религиозным праздникам церковь) - около 45%, среди молодежи – 70%, у афроамериканцев - 50% и 75%, то верующие католики – латиноамериканцы составляют 85% , и более 75% среди молодежи.

КИТАЙЦЫ СТАРЕЮТ

- Какова ситуация за Великой Китайской стеной, Владимир Семенович? Вы же недавно вернулись из Поднебесной…

- Пока наиболее благоприятная в G20(«большая двадцатка» государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.- Ред.) И по численности - более 1,4 млрд. И по этническому составу. Китайская диаспора за рубежом, если исключить Тайвань, не столь велика. Примерно 52 млн. За 30 лет, начиная с провозглашения в КНР политики открытости, численность диаспоры увеличилась всего на 7 млн. человек.

Наибольшая проблема связана с переходом в 80-х гг. прошлого века к политике ограничения рождаемости.

- Знаменитый закон «Одна семья – один ребенок»…

- В результате Китай сейчас занимает первое место в мире по количеству пожилых людей. Впрочем, из-за высокой смертности в стране доля ветеранов заметно уступает показателю Великобритании, Германии, Скандинавии, Соединенных Штатов. Однако заметный рост качественного медицинского обслуживания в Китае ведёт к резкому сокращению смертности. Пожилых в Поднебесной будет все больше и больше.

- И кто будет вкалывать? Мигранты?

- Многие эксперты полагают, что неблагоприятные сдвиги в возрастной структуре населения замедлят экономический рост и вызовут серьезную социальную напряженность в Поднебесной. Однако демографы Коумэн и Голдстейн в докладе для Разведсообщества США заявляют, что демографические перемены в Китае вряд ли серьёзно скажутся на экономической и социальной ситуации. Ведь здешнее «экономическое чудо» практически один в один повторяет догоняющее развитие, свойственное всем индустриальным странам. До Китая такой путь прошла Япония, затем Южная Корея. Поэтому реальные темпы экономического роста Поднебесной будут падать.

- Уже падают!

- При падении темпов экономического роста сокращается потребность в рабочей силе. Что же касается резкого старения населения Китая, то, в отличие от Европы или России, это никак не сказывается на экономическом росте. В Поднебесной отсутствует сколько-нибудь развитая пенсионная система. Для подавляющей части китайцев достижение старости отнюдь не означает выход на пенсию, а предполагает начало периода, когда младшее поколение в семье начинает помогать старшему. А не государство.

ВОПРОС-РЕБРОМ!

- И все же, Владимир Семенович, почему в последние годы в мире так изменилась ситуация с мигрантами? Они захватывают богатую Западную Европу, Трамп вынужден защищаться от них тысячекилометровой пограничной стеной. Да и в России мы наглядно видим изменения, особенно в Москве. Многие строители, дорожники, дворники, таксисты, продавцы - уроженцы Средней Азии, Кавказа…

- На планете началось Второе Великое переселение народов. Более масштабное, чем первое, некогда разрушившее знаменитую Римскую империю.

(Продолжение следует)

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНЫХ


 
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