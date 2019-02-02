Типичный "альфонсо молдавано": В Молдове ушлые парни "доят" не богатеньких, а обычных девушек...

Поколение тех юношей, кому море по колено, лишь бы щедрая за отцовский счет милая была рядом, уже бодро шагает по стране.

Ситуация, когда мужчина в буквальном смысле существует за счет средств женщины, не всегда жены, уже далеко не случайность уже, а обыденность. И если в большинстве стран классические альфонсы предпочитают богатых и успешных женщин, то в Молдове мужчинам-содержанцам не важно, как и откуда у их избранниц деньги: сама заработала, у родителей, не разгибающих спину в Италии, взяла или продала недвижимость, доставшуюся по наследству.

Недавно стала свидетелем занятной сцены. В столичное кафе зашли парень с девушкой, обоим на вид около 30 лет: он - ухожен, модная прическа, хорошие вещи, девушка же полная противоположность ему — одета простенько, дешевая сумочка, бижутерия в ушах и на руках, скромный хвостик на голове, в общем, обычная девушка, которых тысячи в нашей стране. Привлекала это парочка моё внимание тем, как суетилась девушка вокруг своего молодого человека. Беспрерывно ему что-то рассказывала, приборы на столе для него раскладывала, и радостно так ему объявила: «Сегодня получила зарплату, гуляем!». А у парня, судя по заказу, аппетит дай Боже.

Естественно, обед, который, к слову, ее спутники абсолютно не понравился, потому что масло было слишком масленое, а вино, слишком красное, оплатила девушка. А в качестве извинений за то, что выбрала такое неудачное кафе повела Гошика в магазин, покупать «ту самую рубашку, которую он так давно хотел».

Мне по-женски стало очень жаль эту бедную девушку, которая готова честно заработанные деньги, тратить не на себя, а на этого мужчину, который ее ни во, что не ставит и открыто использует. Как же на бедная соскучилась по мужскому вниманию, что готова тратить время на такого мужчину. Не удивлюсь, если как-только у барышни заканчиваются финансы, а с такими аппетитами как у этого Гошика они заканчиваются быстро, он исчезает и ищет новую жертву. Ведь жить за чужой счет, да когда в тебе души не чают, очень удобно.

Не повезло и моей знакомой. Она за альфонса замуж собралась. Ее будущий муж, который живет на ее территории (родители, работающие за рубежом купили дочке квартиру), поставил знакомой ультиматум — женюсь, если ты меня на мой день рождения отвезешь в Египет. И что вы думаете, знакомая влезла в долги, выклянчила денег у родителей, но повезла своего суженного на море. Я не говорю уже о том, что за все платит она, а ее благоверный перебивается случайными заработками, который, естественно, тратит на себя, ведь он же риэлтор, он встречается с людьми, он должен выглядеть респектабельно.

Но больше всего меня поражает моя подруга, которая 5 лет прожила с мужчиной, который не работал за все это время ни одного дня. Свое нежелание оторвать пятую точку от дивана, он объяснял тем, что работая «на дядю» много не получишь, и он будет открывать свой бизнес. Причем, каждый месяц он открывал новое дело — то онлайн-магазин по продаже мебели, то агентство по разработке сайтов и т. д. Подруга хозяйство тянула сама, еще и его абсурдные стартапы оплачивала. А в один прекрасный день он заявил, что у него наклевывается грандиозный проект в Европе и нужны деньги ,чтобы вложиться.... много денег. И подруга дала, продала мамину «однушку» и дала, потому что любила. А он денежки прихватил, уехал, первое время звонил, говорил, что трудности, а потом и вовсе исчез.

Но знаете, что самое интересное, спустя два года она встретила очередного альфонса — писателя красавца Владимира, который сел ей на шею и паразитирует, выкачивае все, что еще не успел выкачать бывший.

Мало? Вы вспомните историю, как молдаванка, работая в Италии, отдала все свои сбережения зэку! Отдала без раздумий, а теперь судится, проливая крокодильи слезы!

Вот мы все кричим, что у нас в Молдове хорошо и беззаботно живут только чиновники и депутаты. Отнюдь! Те хоть сами ради себя, своей семьи и любовниц воруют на красивую и безбедную жизнь и то, пока их не отлучат от «кормушки» или не сольют, поймав на взятке, если слишком много стал брать. Поэтому и живут родненькие в вечном страхе и стрессе.

А альфонсы — это птицы другого полета. Им море по колено. Вон сколько в Молдове девушек и женщин одиноких, годами живущих без секса и мужской ласки. А как появляется на горизонте такой Гошик, приголубит, цветочек чахленький подарит, так готовы последнюю рубашку отдать, лишь бы голубчик не сбежал. А как «Гошик» опустошит карманы и закрома у одной, тут же переметнется к другой.

И что делать? Подавать в суд? У нас в Молдове, увы, за любовь к альфонсам нет уголовной статьи.

ЛИДИЯ ТКАЧ