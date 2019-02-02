Были ли Штефан чел Маре кровожадным и как бюджет страны выдержал 38 войн

Несколько малоизвестных фактов о самом великом молдавском господаре.

Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир в декабре на торжественном мероприятии по подведению итогов года Штефана Великого заявил, что молдавского господаря можно сравнить только со Святым императором Константином Великим, который защищал православную веру. Митрополит тогда еще не был знаком с новыми историческими исследованиями ученых Александру Романа, Виктора Степанюка и Аурелиана Лаврика о жизни и деятельности молдавского господаря.

Презентация книги « tefancelMare – f uritoral gloriei Moldovei» (Штефан Великий – творец славы Молдовы) состоялась позднее. В ней мы нашли сенсационные, не известные до сих пор данные о господаре. Оказывается, в 1459 году синод православной церкви присвоил Штефану Великому титул императора. Историки рассказали о стратегии господаря во внутренней и внешней политике во имя укрепления независимости и авторитета Молдовы, сообщают vedomosti.md.

Штефана назначили императором в пику султану Мухаммеду II …

После падения Византийской империи и захвата в 1453 году турками ее столицы Константинополя, где располагалась Константинопольская патриархия, православную Европупоразил глубокий духовный кризис.

В борьбе с турками героически пал последний византийский император Константин XII Драгасес. Султан Османской империи Мухаммед II Завоеватель назначил новым патриархом Генадиоса Школариса. Возник вопрос: может ли патриарх, назначенный мусульманским султаном, законно быть духовным наставником православных?

Формально согласившись с назначением, патриархия решила присвоить титул императора одному из православных монархов в рамках вековой традиции. На синоде, который состоялся в 1459 году, титула был удостоен господарь Молдовы Штефан, прозванный впоследствии Великим.

Взойдя на трон Молдовы в 1457 году, Штефан заявил о двух своих главных мечтах: создать альянс против Османской империи и освободить Константинополь от турок.

… который ответил на это вторжением в Молдову

Получив титул императора, Штефан отказался выплачивать дань Османской империи. Этот факт подтверждают многие хроники. Не случайно после этого заявления турецкий султан вторгся в Молдову со своей 120-тысячной армией.

Как отмечают авторы книги, Мухаммеда XII волновал не сам отказ выплачивать дань, сумма которой для него была ничтожной. Крайне важно было устранить конкурента, который, как полагал турецкий монарх, начнет войну за освобождение Константинополя. Так начались сражения между войсками Штефана и турецкой армией. Самое крупное состоялось 10 января 1475 года под Васлуем, где 30-тысячная молдавская армия, состоявшая в основном из не обученных военному делу крестьян, разгромила 100-тысячную турецкую армию, к которой примкнули 20 тысяч валахов.

То, что Штефан получил императорский титул, подтверждали многие известные историками еще век назад. В их числе Н.Йорга, Г.Маноле и др.. Доказательством служит и тот факт, что именно Штефан руководил церковной службой во время освящения монастыря в Путне в 1469 году - не митрополит Молдовы Теоктист. Подобная привилегия была только у византийских императоров.

Внук Штефана был наследником российского престола

В то время как Османская империя, Польша, Литва и Венгриявели агрессивную военную и религиозную политику против православных стран, Штефан Великий инициировал установление добрососедских двусторонних отношений с Московской Русью, укрепив альянс замужеством своей дочери Елены с сыном великого князя Ивана III. Их сын Дмитрий впоследствии был провозглашен наследником российского престола.

На всем протяжении своего правления Штефан активно использовал брачную дипломатию, роднясь с королевскими семьями Европы, указывают авторы книги. Этим он укреплял государственность страны и усиливал ее влияние в Европе.

1463 год: Штефан женится на Евдокии Олелкович, сестры князя Симиона и дочери князя Олелко из знаменитой литовской династии.

1472 год: Штефан женится на Марии Мангупской, сестре крымского хана (родственника императора Византии).

1480 год: Штефан заключает брак с Марией Войкицей, дочерью валашского господаря Раду Красивого, которого он сверг с трона.

1489 год: сын Штефана Александр женится на дочери воеводы Трансильвании.

Еще одна дочь Штефана, Мария, выходит замуж за представителя другой старинной литовской династии - Вишневецких.

Был ли Штефан кровожадным?

В последнюю четверть XV века Штефан III Великий и Иван III Грозный активно сотрудничали. Угрозы шли со стороны Польши и Литвы, Османской империи и остатков Золотой Орды. Православие и общий церковный язык, по мнению авторов книги, были мощными факторами духовного сближения двух стран, заложившими крепкий фундамент общих стратегий.

Штефана во многих исторических исследованиях и фильмах показывают как деспотичного варвара, который налево и направо беспощадно расправлялся с непокорными и бесконечно воевал с соседями. «Это довольно примитивный подход, - говорит Виктор Степанюк. – Штефан III– необыкновенная личность для нас, молдаван. Дипломатия войны? Это было лишь одно из направлений его деятельности».

В книге рассказывается о том, как, будучи окруженными сильными соседями – Польским, Литовским и Венгерским княжествами, с одной стороны, Османской империей и Крымским ханством, с другой, Штефан выигрывал одну битву за другой, потерпев всего два поражения. Он талантливо и взвешенно вел внешнюю политику, осознавая, что наибольшая угроза безопасности исходит от Османской империи. В 1472 году Штефан установил двусторонние добрососедские отношения с южно-восточным соседом, крымским ханом Узун-Хасан, которого привлек на свою сторону в противостоянии с турками.

Молдавская империя против Османской

Штефан одновременно вел переговоры о создании антиосманского альянса с европейскими странами, которые также опасались турецкой экспансии. После отказа выплачивать дань туркам он вторгся в Валахию, где заменил на троне господаря Раду Красивого, неоднократно предававшего его, на Лайотэ Басараб. Так господарь вовлек Валахию в антитурецкую коалицию. Завершив ряд подготовительных действий, он пошел на открытую конфронтацию с Османской империей. После ряда крупных побед над турецкими войсками по настоянию Папы Римского Венгрия также подписывает с Молдовой договор о присоединении к антиосманскому альянсу.

После знаменательной победы под Васлуем, которая прославила Штефана на всю Европу, он разослал письма руководителям многих европейских стран, прося военной помощи для защиты Молдовы, которую называл «воротами православия», от новых нашествий турок.

Виктор Степанюк на презентации книги о Штефане Великомпризнался, что ему как исследователю международных отношений было крайне любопытно познакомиться с документами, касающимися дипломатической деятельности господаря: «Ни до Штефана III, ни после него не было у нас господаря, подписавшего так много международных договоров. Их число превысило двадцать, оригиналы 14-ти сохранились. В книге впервые рассказывается о некоторых из этих документах. Штефан был озабочен не только внутренней политикой – он осознавал преимущество нашего геополитического расположения на пересечении крупных международных торговых путей и с максимальной пользой использовал это для укрепления и развития своего государства».

Как Европа бросила Молдову на растерзание

В очередной раз молдавский господарь столкнулся с предательством союзников в борьбе с Османской империей. В 1476 году Польша, Венеция и Венгрия подписали соглашение с турецким султаном, бросив Молдову на растерзание. После наступления 150-тысячной армии и захвата двух ключевых крепостей – Килии и Четатя Албэ – Штефан был вынужден подписать договор о мире, по которому выплачивал Османской империи дань в 3000 венецианских флоринов.

Почему войны не разорили молдаван

Как бюджет Молдовы выдержал 38 войн Штефана? Где господарь находил деньги на строительство дорог, церквей, монастырей, крепостей и т.д.?

В новой книге о Штефане Великом рассказывается о том, как господарь пополнял казну. Использовались преимущества крупных торговых путей; армия занималась сбором таможенных пошлин за провоз товаров, вводились налогов для различных слоев населения во время войн. Штефан занимался децентрализацией местной власти, проводил крупные реформы, многое сделал для формирования среднего класса.

Молдова при Штефане стала важным игроком в сфере экономического и культурного обмена между Востоком и Западом. Через страну проходила «дорога специй», в Центральную Европу завозили меха, бархат, хлопок, шелк, жемчуг, рис, оружие. Штефан любыми путями закреплял за Молдовой право контролировать транзит по своей территории товаров, устанавливал таможенные посты. Ему удалось добиться возврата под юрисдикцию Молдовы крепостей-портов Килия и Четатя Албэ - связующих звеньев между Черным и Балтийским морями.

При Штефане в Молдове зарождается мощный торговый флот, торговля получает налоговые льготы. Государство покровительствует сельскому хозяйству, производству кос, топоров, дублению кож. В итоге Молдова добивается беспрецедентной экономической и политической стабильности. Ее финансовое положение настолько окрепло, что страна смогла, не увеличивая налоги, усилить систему защиты на границах и реконструировать крепости Килия, Четатя Албэ, Оргеевсую, Тигинскую, Хотин, Четатя Нямцулуй и другие.

Непобедимый, непобежденный

О Штефане Великом лестно отзывались и при его жизни, и после его смерти многие известные политики и ученые. Папа Римский Сикст IV после победы армии Штефана под Васлуем прислал господарю такое письмо: «Твои победы над турками, врагами всех православных, которых ты добился до сих пор с такой ответственностью и отвагой, принесло еще больше славы и известности твоему имени… Защитник православной веры».

Вот оценка деятельности господаря русским историком Николаем Карамзиным: «Мужественный в опасностях, твердый в бедствиях, скромный в счастии, он был удивлением государей и народов, с малыми средствами творя великое». Эта надпись была высечена на пьедестале памятника Штефану Великому после второго возвращения в Кишинев из Румыниив конце Второй мировой войны. Этот объект восстановили в числе первых.

Турки также высоко отзывались о способностях и личных качествах Штефана. Известный летописец Ефенди дал ему такую оценку: «Настоящий мужчина, нами не побежденный».

ПАВЕЛ МУНТЯН