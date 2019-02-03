Виктор Чобану: У независимых кандидатов мало шансов на победу в округах

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Виктор Чобану говорил о начале избирательной кампании, о том, насколько мобилизован молдавский электорат на данном этапе, каковы шансы ДПМ остаться у власти, что он думает о решении президента Додона не участвовать в выборах и о ряде других важных аспектов.

T.: Г-н Чобану, избирательная кампания официально стартовала 24 января этого года. Каким Вам кажется старт кампании?

В. Ч.: Неофициальная кампания идет давным-давно, и в ней уже было много злоупотреблений. Давайте приведем только один пример – референдум, который усиленно продвигает ДПМ. Рекламные ролики по его продвижению несут явно предвыборный характер, а на рекламных щитах изображены именно кандидаты от ДПМ в соответствующем округе. Это явная предвыборная агитация, но не для ЦИК. Официальный старт – всего лишь официальная демаркационная линия. Кампания, похоже, уже сфальсифицирована, а оставшиеся дни просто добавят доказательства этому факту.

T.: Насколько мобилизован молдавский электорат на данном этапе?

В.Ч.: Не мобилизован, а наоборот, скорее сбит с толку. Люди, с которыми я общался, даже не знают, что такое смешанное голосование и референдум, они не знают, что на выборах будет 4 бюллетеня. Людей специально ввели в заблуждение. Левый электорат, традиционно, лучше структурирован и организован. Правый – более раздроблен, капризен и с завышенными требованиями к партиям/кандидатам. Так было всегда. Но нынешняя кампания все равно необычна – на правом фланге есть лишь один кандидат, у которого есть шансы.

T.: Что вы можете сказать о предвыборных программах основных партий? Вообще, важны ли на этих выборах профессиональные предложения, ориентированные на конкретные проблемы?

В.Ч.: Пока я не видел продвижения программ, и я подозреваю, что партии даже не нуждаются в них. Все свелось к схематическим предложениям с более или менее популистскими лозунгами. Какую модель развития предлагают конкуренты на выборах? Не знаю. Я видел несколько телевизионных дебатов и меня разочаровал уровень кандидатов.

T.: На Ваш взгляд, каковы шансы ДПМ остаться у власти?

В. Ч.: В ДПМ утверждают, что останутся у власти. Но объективно, они получат чуть более 20 мандатов, а 30 уже будет свидетельством массивной фальсификации. В этих условиях остаться у власти означает заняться постэлекторальной комбинаторикой. Правда, ДПМ уже не раз доказывала, что владеет искусством игры на два фронта. Проблема в том, что на этот раз коалиция с проевропейскими правыми практически исключена. Мосты сожжены с обеих сторон. Поэтому я думаю, что у ДПМ будет только два варианта, и оба они связаны с ПСРМ. Либо коалиция с социалистами в качестве младшего партнера с разделом учреждений, либо досрочные выборы с дальнейшим контролем практически всех учреждений в государстве.

T.: Что Вы думаете о решении президента Додона не участвовать в выборах? Повлияет ли это на результат ПСРМ?

В. Ч.: Я и не ожидал, что он будет участвовать. На результат ПСРМ это решение не повлияет, потому что во всех газетах и на всех листовках социалистов будут изображены Путин, Патриарх и Додон.

Т.: Как Вы думаете, сможет ли ПСРМ самостоятельно сформировать следующее правительство?

В. Ч.: Скорее нет. Ведь в уравнении нынешней власти Плахотнюку нужен Додон и ПСРМ, только их присутствие не должно быть слишком большим. Именно для этого были запущены спойлеры, только вот Шор сможет пройти избирательный порог, а ПКРМ – нет.

T.: В нынешней кампании унионисты разделились на три лагеря. Кто из них получит голоса электората: ЛП, при поддержке Ассоциации «ODIP», партия «Демократия дома», при поддержке ряда унионистских активистов, или НЛП?

В. Ч.: ЛП, по инерции получит еще несколько голосов, но это уже не имеет значения (сотрудничество с ДПМ является роковым для любой партии). Остальные два политформирования – и того меньше. Все они вместе взятые лишь распылят голоса на правом фланге. Я думаю, они понимают это, и осознают ответственность. Большинство голосов унионистов получит Избирательный блок “ACUM”.

T.: Что насчет референдума, который состоится в день выборов? Что он изменит?

В. Ч.: Чтобы референдум состоялся, явка должна быть не менее 1/3 избирателей, включенных в списки. В настоящее время ЦИК продолжает настаивать на том, что у нас около 3,3 млн. избирателей. Сможет ли власть обеспечить явку 1,1 миллиона избирателей? Если оппозиция будет и дальше настаивать на бойкоте, то, конечно же, нет. Вспомним референдум 2010 года, который был признан недействительным из-за низкой явки.

Допустим, однако, что референдум состоится, хотя это маловероятно. Отметим, что референдум является консультативным, а его результаты нужно вынести на голосование в парламент. Кстати, власть, если она действительно хотела, могла бы сделать это в предыдущем парламенте. Представим себе, как депутаты проголосуют за собственное сокращение. Скорее всего, найдут благовидные предлоги, чтобы этого не делать. Что касается отзыва депутатского мандата, об этом и говорить никто не будет. И кстати, почему власть не вынесла на референдум вопрос о вводе смешанного голосования? Потому что граждане эту инициативу не поддержали бы никогда.

T.: В одномандатных округах зарегистрировано много независимых кандидатов. Каковы, на Ваш взгляд, их шансы попасть в парламент? Сколько независимых кандидатов смогут пройти в парламент?

В. К.: Шансы независимых кандидатов невелики. Во-первых, потому что они не могут сравниться ресурсами с партиями, а голосование будет в значительной степени политическим. Большинство независимых кандидатов сыграют роль спойлеров. Я думаю, что в парламент пройдут не более 5 независимых кандидатов.

Т.: Благодарим Вас.

Андриана Кептине