Сельскохозяйственный сезон начался: аграрии сеют томаты и сладкий перец в теплицах

У аграриев, выращивающих тепличные овощи, началась горячая пора - посев томатов и сладкого перца. Первые помидоры намерены выставить на продажу еще до Пасхи, а перец созреет в мае.

Дмитрий Караман из села Бравичены Оргеевского района выращивает овощи в теплице больше 20 лет. Посев он начал раньше обычного.

«Чем раньше созреют овощи, тем выше будут цены. Весной цены всегда высокие», - говорит фермер Дмитрий Караман.

«Растениям с самого начала нужна забота. Мы ухаживаем за рассадой, вовремя поливаем, затем начнем прививать. Так урожай будет хорошим», - сказала фермер Екатерина Караман.

При соблюдении технологии ростки проклюнутся через десять дней. Когда рассада достигнет 20-ти сантиметров, часть посадят в теплице, остальное продадут.

«Внизу - трубы с тёплой водой. Накрываем, чтобы поддерживать постоянную температуру. Тогда прорастает очень быстро», - рассказал фермер Дмитрий Караман.

В специализированных магазинах, между тем, выросли продажи семян.

«До сих пор заходили по два-три покупателя, теперь намного больше - все готовятся к сезону. Некоторые просто спрашивают, многие сразу покупают», - сообщил администратор сельскохозяйственного магазина Лариса Гогу.

Площадь теплиц в Молдове - около 300 гектаров.