В Молдове электронная подпись становится все более популярной

Электронная подпись становится в нашей стране все более популярной. По данным Службы информационных технологий и кибербезопасности, ею пользуются уже около 150 тысяч человек. Благодаря этой услуге многие документы можно подписывать удаленно, и не тратить время в очередях.

"Электронная подпись обладает той же юридической силой, что и рукописная. Но у нее есть преимущество. Она избавляет от необходимости приходить в учреждение, услугами можно воспользоваться с компьютера или телефона", - говорит проект-менеджер Центра электронного управления Вячеслав Роадедял.

Есть несколько видов электронных подписей. Мобильная, которую можно получить у операторов мобильной связи, электронное удостоверение личности с чипом, и электронная подпись на флешке.

Оформление подписи стоит 350 леев и занимает около часа. В прошлом году электронную подпись в Молдове использовали более 8 миллионов раз.

"Среди самых популярных – услуги гражданского состояния, Национальной кассы социального страхования, электронный апостиль и другие. С точки зрения числа сделок наблюдаем постоянный рост использования этого инструмента", - рассказал глава отдела Центра электронного управления Влад Маноил.

Сергей Лисенко электронной подписью пользуется с 2016 года. Он говорит, что с тех пор подписал более 1500 документов.

"Эта подпись очень удобная. Я считаю, что предоставление электронных услуг - лучшее, что сделало правительство Филипа", - сказал бенефициар электронной подписи Сергей Лисенко.

В Службе информационных технологий говорят, что электронную подпись просят люди любого возраста.

"С 18 до 60 лет и старше. Если в частном секторе большинство пользователей - бухгалтеры и администраторы, а многих из них далеко за 60, и они отлично справляются", - считает глава Центра сертификации электронной подписи Марианна Трифан.

Не все наши граждане знают о существовании электронной подписи и продолжают часами стоять в очередях.

"Об электронной подписи ничего не знаю". "Не было бы необходимости отпрашиваться с работы, стоять в очереди, что очень утомительно". "Эту процедуру надо знать, как осуществить. Мы уже не в том возрасте, молодежь лучше справляется с компьютером".