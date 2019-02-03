ДПМ не в состоянии организовать честные выборы: нужен новый тур и международные гарантии

С каждым днем множится число свидетельств того, что парламентские выборы в Молдове являются манипуляцией властей, их нельзя назвать корректными и справедливыми.

Канду садится в калошу

В конце июля 2018 года в стенах молдавского парламента произошла прелюбопытная словесная дуэль. Один из руководителей ДПМ, спикер парламента Андриан Канду заявил, что коллег-депутатов из ЛДПМ «следовало бы потрусить, чтобы посмотреть сыпятся ли из них еще деньги» из украденного миллиарда.

Парируя, лидер фракции либерал-демократов Тудор Делиу перевел стрелки: «Попробуйте, г-н председатель. Но я заверяю вас, что посыплется больше правды о настоящих ворах, которых приютила партия, к которой вы принадлежите. Из нас не посыпятся деньги. Миллиард у вас, у тех, кто входит в партию…».

Что для нас важно? Откровенное признание первого уровня: «кража века» жестко курировалась политиками, и эти политики представляют две партии: ДПМ и ЛДПМ.

Что любопытно, Андриан Канду в очередной раз сел в калошу, потому что большая часть фракции ЛДПМ теперь входит в так называемое правящее парламентское большинство, является органической частью демократов.

У власти рыльце в пушку

Из этих признаний вытекает очень важный вывод: и на прошлых парламентских выборах, и во время нынешних используются деньги из украденного миллиарда.

Напомним, что ранее адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона, находящегося в заключении, направили в ЦИК заявление, в котором требовали рассмотрения фактов финансирования Иланом Шором концертов в ходе предвыборной агитационной кампании ДПМ. Но заявлению не был дан ход, от него отмахнулись, что может означать только одно: власть испугалась открытых и честных разбирательств, так как у нее рыльце в пушку.

После того, как были опубликованы определенные детали зарубежного расследования, группы компании «Kroll», а также после личных признаний бизнесмена Илана Шора в обществе укоренилась убежденность в причастности ДПМ и ЛДПМ к «краже века». Но главное - что похищенные деньги активно использовались во время выборов.

В новом уголовном деле, возбужденном против Влада Филата, содержится обвинение в финансировании из отмытых денег зарубежных консультантов в 2014 году.

Другими словами, существуют серьезные основания признать результаты выборов в парламент 2014 года незаконными, как и формирование правящего большинства в составе ДПМ и ЛДПМ, виновных в финансовом мошенничестве.

Знаковый момент

Все это вместе взятое бросает очень серьезную тень на нынешние выборы в парламент, так как мы видим, что истинные виновные не наказаны, они противоправно действовали все это время, а теперь непосредственно участвуют в электоральном процессе, пытаясь вновь захватить власть.

Безусловно, знаковым моментом является допуск к выборам самого Илана Шора, человека, ставшего «инструментом» и механизмом отмывания денег политической «элитой». И это финансист, как известно, признал добровольно. Шор в январе вновь напомнил, что у него есть компромат на многих политиков – участников электорального процесса. Можно, конечно, сомневаться в его искренности, но многочисленные саморазоблачения демократов и либерал-демократов, а также сам факт участия в выборах осужденного на 7,5 лет бизнесмена убеждают: основные фигуранты дела и выгодополучатели настойчиво стучатся в двери нового парламента.

В такой ситуации, когда все виновные в «краже века» не объявлены и не осуждены, корректный электоральный процесс нереален. А говорить о честных и справедливых выборах может только клоун в шапито или незаурядный лжец.

Исходить из реальности

Несмотря на то, что многие в обществе ситуацию понимают, что есть ясное представление о том, кто именно стоит за грандиозной финансовой аферой, реальность нужно воспринимать такой, как она есть. А значит, участие населения в выборах неизбежно.

Их бойкот, конечно, вероятен, но контрпродуктивен хотя бы потому, что тогда все останется как есть, а вдобавок власть отменила порог явки. Кроме того, новый электоральный цикл дает возможность внести определенные коррективы в политическую ситуацию. И в этой связи мы обязаны рассмотреть самые главные факторы, которые делают нынешние выборы в парламент некорректными. И, разумеется, наметить возможный выход из тупика.

Нечестная игра

Прежде всего, бросается в глаза то, что сама реформа избирательного законодательства проходила под диктовку и в интересах одной партии – ДПМ и без внутриполитического консенсуса. Изменения в Кодекс о выборах вносились искусственно созданным большинством без учета мнения оппозиции.

Так обществу были навязаны отмена порога явки, что вместе с созданием одномандатных округов и голосованием в один тур формирует весьма сомнительные условия прохождения кандидата в парламент. Преимущества имеет тот, у кого более мощный административный ресурс, медийная и финансовая поддержка. А это, разумеется, ДПМ.

Также вызывает большие вопросы отмена запрета на агитацию в день выборов. Опять же, те, кто обладают властью, кто держит в своих руках СМИ, получают преимущество. В данном случае мы вновь видим, что демократы провели нужное изменение в своих интересах.

Изощренная манипуляция властей

Вспомним также, что формирование округов правительственной комиссией происходило без учета мнения всех политических сил и даже с нарушением Кодекса о выборах. Карта округов кроилась произвольно, в соответствии с потребностями правящей партии. Норма Кодекса, согласно которой округа должны насчитывать 55-60 тысяч избирателей, не соблюдалась. В 27 округах количество имеющих право голоса значительно превосходит параметр в 60 тысяч. Но есть образования, где избирателей намного меньше, чем устанавливает закон.

Большой вопрос с представительством Приднестровья. Всего два округа не соответствуют количеству избирателей в регионе. Ведь официальная власть считает Приднестровье частью страны. И тогда количество округов здесь должно быть в несколько раз больше. Уже только это обстоятельство ставит под сомнение проведенную реформу, а также принципы пропорциональности и справедливости при голосовании.

Если когда-то дело дойдет до объединения страны, то данную норму нужно будет отменять. Так зачем ее было вводить, чтобы вызвать новые опасения на левом берегу Днестра и в обществе? Или же замысел был другим?

Серьезные нарекания вызывает решение правительства и ЦИК по открытию избирательных участков за рубежом. В Западной Европе они будут работать не там, где проживает большинство диаспоры. А в России, где находится две трети мигрантов, открыто лишь 11 участков, то есть менее 10 процентов. В таких случаях говорить о справедливости выборов не приходится. Примечательно, что Конституционный суд отклонил запросы ПСРМ и блока ACUM на этот счет.

Можно привести и много других свидетельств, указывающих, что реформа избирательной системы была изощренной манипуляцией властей.

Неподкупные вы наши!

«Молдавские ведомости» посвятили много статей доказательству того, что деятельность НОН, выдававшего кандидатам сертификаты неподкупности, превратилась в посмешище. Вместо того, чтобы быть барьером и фильтром для воров, преступников и коррупционеров, организация стала для них трамплином.

Конечно, национальный орган неподкупности дискредитировал себя окончательно, выдав сертификат неподкупности фигурантам расследования «Kroll» во главе с Шором. Но ведь есть еще и закрытая часть отчета «Kroll»-2! И там названо немало громких имен «абсолютно честных» людей. Сколько из них являются кандидатами в депутаты?

Дошло до курьезов: один обладатель сертификата неподкупности разоблачает другого кандидата в святые. Так, бывший генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ выступил с разоблачением сразу двух кандидатов: лидера Платформы «DA» Андрея Нэстасе и председателя ДПМ Влада Плахотнюка. Если информация по первому политику немного «притянута за уши», хотя и не лицеприятна, то данные по лидеру ДПМ, скорее всего, соответствуют действительности. Так как часть сказанного Киртоакэ уже приводилась в расследованиях СМИ и озвучивалась другими лицами.

Но важно здесь другое. Во-первых, сам Киртоакэ – фигурант громких коррупционных скандалов. Во-вторых, неужели целому ведомству не под силу проанализировать то, что лежит на поверхности? Очевидно, что у НОН изначально такой цели не было, и создалась организация лишь для манипуляций и дискредитации электорального процесса. Удивительно, что главой центра не был назначен Шор. Уж он-то точно знает, кто берет на лапу, а кто нет.

Как Платон давал указания Плахотнюку

Не приходится говорить и о честном, равноудаленном освещении выборов СМИ. Особенно старается конгломерат электронных изданий, принадлежащий ДПМ. Здесь не только ведется масштабная агитация за демократов и партию Шора в ущерб конкурентам, но для пропаганды используются выпуски новостей. А оппонентов превращают в мальчиков для битья. Характерна беспрецедентная кампания разоблачения связей лидера ПДС Майи Санду и бизнесмена Вячеслава Платона. «Компромат» одновременно вышел во всех аффилированных ДПМ СМИ. И ни один телеканал не обратился к Майе Санду за комментарием по обвинениям, состряпанным припаркованной к демократам платформой «Zeppelin». Хотя даже беглое ознакомление с «досье» вызывает много вопросов. Почему о политическом консультанте Ноэле Боксере до «Zeppelin» мир ничего не знал? А почему их информация о лоббисте Дмитрие «Дэвиде» Зайкине повторяет материал Исаака Арнсдорфа (Isaac Arnsdorf ) из POLITICO? Как были добыты материалы электронной переписки, с помощью спецслужб или без? Являются ли они подлинными? В материале утверждается, что Вячеслав Платон на президентских выборах давал команду всем правым кандидатам сняться в пользу Майи Санду. Но это сделал и Мариан Лупу, представляющий ДПМ. Выходит, что Платон приказывал и Плахотнюку. Это правда?

Как известно, Майя Санду обратилась в суд с иском против Publika TV и Prime TV о защите чести и достоинства. Но почему до сих пор безмолвствует КСТР? Ведь это не единственный случай грязного освещения выборов. Безусловно, главные нарушения нам придется наблюдать под занавес кампании, но и того, что было до сих пор, вполне достаточно, чтобы сделать вывод о нечестном и несправедливом характере выборов.

Уголовные дела, нападения на конкурентов, слежка, угрозы и запугивание

Можно привести много фактов прямого и завуалированного использования находящейся у власти Демпартией административного ресурса, но это уже воспринимается как должное. Важнее отметить вещи, которых не было раньше и которые можно расценить как вопиющие. Прежде всего, речь об агрессивности, запугивании и даже использовании физической силы против участников электорального процесса.

Такие факты неоднократно отмечались в Оргееве. Много шума наделала история нападения на ступеньках здания полиции на кандидата от блока ACUM Дину Плынгэу в Единцах. Можно говорить, что в ходе этих выборов в качестве инструментов достижения целей использовались уголовные дела, слежка за конкурентами и их преследование.

Впервые за все время электоральной практики запугиванию и давлению подвергнуты наблюдатели. Речь о мониторинговой миссии общественной Ассоциации Promo-LEX.

Но самую большую озабоченность вызывает тот факт, что власть накануне выборов ввела в состав Конституционного суда трех представителей ДПМ. А ведь КС будет рассматривать и утверждать результаты выборов и в одномандатных округах, и по партийным спискам. И мы видим, что решения по трем первым делам – о голосовании по просроченным документам, по заявлениям ПСРМ и ACUM о создании избирательных участков за рубежом - были приняты строго в соответствии с интересами демократов.

Новый тур выборов под международные гарантии

Поскольку число свидетельств, демонстрирующих, что власть не желает или не в состоянии по определению организовать честные, справедливые и свободные выборы, то участники электорального процесса и гражданские активисты все громче говорят о непризнании выборов.

Недавно на публичных дебатах, даже продолжая обвинять друг друга в нарушениях, с тем, что нынешние выборы являются исключительно грязными, согласились представители таких оппозиционных сил как блок ACUM, ПКРМ и ПСРМ. О возможности дестабилизации ситуации в стране предупредил и президент Игорь Додон. По его мнению, если ДПМ будет предпринимать попытки «любой ценой опять контролировать все, это может привести к тому, что и левые, и правые просто выйдут на улицу вне зависимости от геополитических взглядов».

Те же ПСРМ, ПДС, ПКРМ, «Наша партия», Платформа «DA» осознают, что в случае сохранения власти ДПМ просто уничтожит всех оппонентов. На лидеров партий будут возбуждены уголовные дела, их обвинят в коррупции или измене родины, организации отсекут от любых источников финансирования. И, кажется, в ПСРМ понимают, что ради поддержки США их первыми пустят под нож.

В такой ситуации уже сегодня следует думать о проведении нового тура выборов. Причем под международные гарантии. Кто может выступить в качестве таких гарантов? Скорее всего, ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Европы.

Похоже, другого пути вывода Молдовы из политического тупика просто нет.

Сергей ТКАЧ