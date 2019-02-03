Парк с озером и Каскадной лестницей, ставший жемчужиной Кишинева, был заложен по инициативе Брежнева

Центральный парк культуры и отдыха им. Ленинского Комсомола - Комсомольское озеро или просто «камсик», а ныне Парк Валя Морилор - был заложен в 1950 году по инициативе Леонида Ильича Брежнева, который в те годы возглавлял компартию Молдавии.

Это было не просто озеро, а целый комплекс – с озером, театром, легкой ротондой и каскадной лестницей, а также с монументальной гранитной лестницей, которая насчитывала 218 ступеней - больше, чем знаменитая Потемкинская в Одессе. Автором проекта был один из самых знаменитых кишиневских архитекторов - Роберт Евгеньевич Курц.

Закладывали парк на ручье Дурлешты и выполняли земляные работы комсомольцы и молодежь города. Работали без спецтехники, озеро копалось фактически вручную, лопатами. И уже в 1952 году появилось Комсомольское озеро. Позже на озере был обустроен пляж и спасательная станция. Затем появились дневной кинотеатр, биллиардная, шахматно-шашечный клуб, павильон игровых автоматов, детские аттракционы и карусели.

Вокруг озера располагались беседки, летний читальный зал, танцевальная площадка – знаменитая «Улыбка». Тут же были Зеленый театр, парашютная вышка, «Поплавок» на воде, две или три водно-спортивные базы, спортивные площадки и кафе. А рядом с озером - ВДНХ с розарием и многочисленными павильонами.

Вплоть до 1990 года у входа в парк со стороны Кишинёвского Государственного Университета (ныне Молдавского Госуниверситета) стояла стела, на которой было высечено: «Парк заложен в 1950 году по инициативе и при непосредственном участии Леонида Ильича Брежнева в период его работы Первым секретарём ЦК Компартии Молдавии. Стела установлена в честь строителей парка».

Когда новые молдавские власти начали уничтожать следы «советского прошлого», стелу сняли, её судьба или настоящее местонахождение (впрочем, как и многих других памятников), неизвестно. Сейчас на ее месте установили памятник Иону и Дойне Алдя-Теодорович.

Вокруг Комсомольского озера была проложена кольцевая аллея протяжённостью 2.5 километра. По ней где-то до середины 1970-х годов от Центрального входа (со стороны Каскадной лестницы) до территории ВДНХ курсировал микропоезд из двух вагончиков. Особой популярностью у жителей Кишинева пользовался Зеленый театр.

В 1960-е годы в нем каждые выходные проводились различные тематические вечера, проходили встречи с известными молдавскими, и не только, артистами, в нём читались лекции на многие значимые научные и культурные темы. В дни праздников в Зелёном театре организовывались концерты и другие зрелищные мероприятия, после концертов нередко устраивались народные гулянья и фейерверки.

В 1972 году в нём был аншлаг - выступал Владимир Высоцкий. В 1976 году в театре проходил концерт «Звёзды зарубежной эстрады», в котором принимали участие артисты из таких стран, как Бельгия, Франция, Польша и Югославия. Осенью 1983 года в Зелёном театре выступала с концертом группа «Машина времени». В 1986 году - Александр Розенбаум. В настоящее время в Зелёном театре очень редко проводятся концертные мероприятия.

Рядом с Зеленым театром находится парашютная вышка, прыгнуть с которой и испытать экстремальные ощущения, мог любой желающий. Здесь же находилась секция парашютного спорта, работали инструкторы и выдавались парашюты. В нескольких десятках метрах от Зеленого театра находился родник «Тамара», а если спуститься вдоль ручья, можно было попасть на лодочную станцию, где можно было взять напрокат лодку или водный велосипед. На Комсомольском озере работали в былые времена три гребные школы, одна из которых существует по настоящее время.

Чуть дальше гребной базы в 1956 году рядом с Центральным парком культуры и отдыха имени Ленинского комсомола была открыта постоянно действующая Республиканская сельскохозяйственная выставка, позже переименованная в ВДНХ МССР. На её территории были оборудованы многочисленные выставочные павильоны с постоянной экспозицией, проводились всесоюзные и международные выставки различных сельскохозяйственных достижений и специальной техники.

Помимо павильонов на ВДНХ находились розарий и пальметный сад, а также была оборудована настоящая молдавская усадьба с cаsa mare. В этой усадьбе длительное время обитал фольклорный коллектив, а также проводились различные занятия, обучали народным молдавским танцам и песням, а также традиционным народным ремёслам.

Но жемчужиной Комсомольского озера была Каскадная лестница с фонтанами, декоративными вазами и подсветкой. Также на лестнице были несколько бассейнов с золотыми рыбками. Наверху находилась беседка в форме ротонды, в которой играл духовой оркестр.

Из расположенного под ротондой искусственного грота, откуда вытекала вода, чтобы дальше течь по каскаду, существовал небольшой бассейн. Туда и в нижние фонтаны горожане и гости столицы обычно бросали по монетки, чтобы загадать желание и вернуться сюда еще раз.

Здесь же на озере находилась лодочная станция – «Поплавок». Зимой, когда озеро замерзало, вокруг нее расчищали каток, играл духовой оркестр, вечерами включали прожектора. А внутри находились раздевалка, буфет, горячий чай или кофе, и всегда здесь было по-домашнему уютно и тепло.

Комсомольскому озеру до сих пор горожане посвящают стихи и песни.

Комсомольское озеро

Комсомольское озеро – былое название

Каскадная лестница, ротонды овал

Родник у Тамары и рощи дыхание

Такой благодати нигде не видал.

Чуть свет рыбаки в камышах притаились

Кто взял мамалыгу, а кто и живца

И вдруг, как во сне, в них проявились

Черты моего молодого отца

В сосновом бору пройдусь по тропинке

Прильну к роднику, где вода так чиста

Ах, мой родничок, вода как слезинка

Ты душу мою исцелил навсегда

Комсомольское озеро, родное, любимое

Здесь когда-то мальчишкой рассветы встречал

Ты чаруешь меня плакучими ивами,

Что стоят у воды, обнимая причал.

Автор: Владимир Загороднюк.

Каким стало Комсомольское озеро – парк Валя Морилор - сегодня? На современных снимках, сделанных в обновленном парке Валя Морилор, большинство сохранившихся достопримечательностей вполне узнаваемы. Здесь по-прежнему хорошо в любое время суток и года. Однако следы новодела от «реформатора» Киртоакэ уже вряд ли можно исправить.

После длительного ремонта в октябре 2016 года была с помпой открыта Каскадная лестница, но сравнивать ее нынешнюю с той, что сохранилась в нашей памяти и на старых фото, даже не хочется. Она не только потеряла свой первоначальный облик, но и представляет опасность для отдыхающих. Также плачевно выглядит сегодня знаменитая ротонда на Каскадной лестнице. Мало того, что она разрушается на глазах, вандалы «разукрасили» ее наскальной росписью.

Окунуться в атмосферу прошлого поможет этот ролик.

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