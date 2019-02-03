Стал известен список финалистов национального этапа отбора конкурса «Евровидение-2019»

Оцените песни конкурсантов.

По итогам живого прослушивания, прошедшего накануне, 2 февраля, жюри сумело определить список из 10 участников главного национального отбора на песенный конкурс, который в этом году пройдет в столице Израиля Тель-Авиве.

- В этом году заявки на участие в конкурсе подало 26 артистов, некоторые из них отправили на рассмотрение две композиции, - заявили представители жюри.

Таким образом, к финальному национальному отбору допущены следующие участники:

1. Анна Одобеску с композицией «Stay»

2. Киртоакэ Аурел «La cinema»

3. Кощук Кристина «Virus»

4. Диана Брескан «Lies»

5. Фриму-Мария Михаела «Olimp»

6. Мария Господинова «GravitTy»

7. Максим Завидия «I will not surrender»

8. Скрипкару Марчела «Meteor»

9. Смоленко Михаил «Sub Pămînt»

10. Цуркану Вера «Cold»

Финальный отбор национального этапа пройдет через месяц, третьего марта. Песенный конкурс «Евровидение-2019», согласно сложившейся традиции, пройдет в мае 2019 года. Полуфиналы запланированы на 14 и 16 мая, а финал запланирован на 18 мая.