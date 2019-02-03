"Сделано в Молдове": Если бы нам везло с руководителями, более вкусной и изящной страны в мире бы не нашлось

В первые дни февраля кишиневцы и жители столицы побаловали себя покупками, на которых обычно экономят.

Валентин и Светлана делают самые красивые пряники в Молдове. По крайней мере, из тех, которые можно увидеть в продаже. Цены в среднем от 20 до 30 леев за пряник. Делают их на заказ, а также представляют свою продукцию на выставках, где знакомятся с будущими покупателями и заказчиками. На этот раз они принимают участие в выставке "Сделано в Молдове” ("Fabricat in Moldova"), которая проходит на Молдэкспо c 30 января по 3 февраля.

- Занимаемся изготовлением пряников уже год. Это благодаря нашим детям, они – наши идейные вдохновители, - рассказывает Светлана.

Валентин и Светлана занимаются производством пряников год.Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Деткам – 2,5 и 7 лет. Они в курсе, какие рисунки должны украшать пряники, чтобы их купили детям. Тесто печет супруг Валентин, оформлением занимается Светлана, которая до начала этого бизнеса долгие годы занималась шитьем.

Какое-то необыкновенное тепло исходит от этой семейной пары и от их пряников. Наверное, потому, что эти люди создали свой маленький, но очень правильный, созидательный мирок. У них это получилось.

Стенд "Франзелуцы".Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Парнишка лет 18-ти за секунды рассказал мне про всю пользу злаковых. Пришлось купить, хоть и не было нужды – так захотелось отблагодарить его за его добросовестный труд. Участники выставки приехали со всей страны и привезли с собой все лучшее.

- Гагаузы плохого не сделают, - слышу в очереди за варениками и пельменями из Комрата.

Выставка "Сделано в Молдове" проходит на Молдэкспо с 31 января по 3 февраля.Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Тут же дегустация – горячие пельмени, вареники с картошкой и капустой. Упаковка вареников с картошкой и капустой – 37 леев, с вишней – 90 леев.

- Вкусно! – говорят и покупают сразу несколько пачек.

Большое предложение сухофруктов, на любой вкус. Яблоки в шоколаде, орехи в глазури, тыквенные семечки в шоколаде. Красиво оформлено, заботливо. А как все вкусно! Смотришь и понимаешь – хотят люди работать и умеют! Вот бы этим людям жить в стране, где им бы помогали, а не мешали в их бизнесе. Вот бы нам повезло с руководителями, мы бы стали самой вкусной страной в мире!

Выставка "Сделано в Молдове" проходит на Молдэкспо с 31 января по 3 февраля.Фото: ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

И не было бы у нас такого, что средняя зарплата в стране составляет около 6 тысяч леев, а цена на деревянную этажерку (!) местного производителя мебели (также представленная на выставке «Сделано в Молдове») - 14 тысяч леев. Не стояла бы тогда женщина - видно, большая любительница сливы в шоколаде, перед витриной, глядя на коробочку этого десерта и долго думая, может ли она себе позволить потратить на нее 50 леев или может, лучше не стоит так себя баловать. А наши производители, которые с такой надеждой приехали на выставку, продали бы все, что привезли, заработали бы на новое производство, расширялись бы, изготавливая все больше и лучше, чтобы накормить нас вдоволь и прославлять нашу страну за границей.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ