Российский военный эксперт: главное - не допустить размещения амерканских ракет в Молдове!

По мнению военного специалиста Михаила Ходаренка, Вашингтон не будет придерживаться никаких договоренностей в отсутствии реального военного, экономического и политического паритета с Москвой.

Судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) предрешена, теперь для России главное - не допустить размещения американских ракет в ближнем зарубежье: в Молдове, Прибалтике, Грузии, на Украине, заявил ТАСС военный эксперт Михаил Ходаренок.

- В отсутствие реального военного, экономического и политического паритета с Россией США не будут придерживаться никаких ранее достигнутых с нами договоренностей, - считает он. - Это обстоятельство надо понять и принять. Главное в создавшихся условиях - категорически не допустить размещения американских ракет или даже систем ПРО в Молдове, Прибалтике, на Украине, Грузии. Тем более что Вашингтон объявил о намерении разрабатывать ракеты для поражения целей, расположенных в глубине территории РФ.

По мнению эксперта, в ответ на угрозу размещения американских ракет в ближнем зарубежье Россия должна "громко заявить, что все эти объекты будут снесены решительным ракетным ударом, как только они там появятся".

- Причем ударом исключительно в неядерном исполнении, - пояснил он. - И об этом должно быть объявлено громогласно, что, мол, через сутки будет удар, чтобы оттуда ушли личный состав, гражданский персонал, население, а затем следует уничтожить эти объекты, которые угрожают национальной безопасности.

- В общем, надо поступать в этом случает так, как поступает Израиль в отношении проиранских формирований на территории Сирии или как поступают США, когда возникает угроза их национальным интересам, - подчеркнул Ходаренок.

ПАВЕЛ МУНТЯН