В Израиле скончался раввин, которого гражданин Молдовы сбил на электровелосипеде

Наш соотечественник скрылся с места происшествия, но через несколько дней его задержала полиция.

Скончался раввин, сбитый электровелосипедом, которым управлял гражданин Молдовы

Велосипедист скрылся с места аварии, но спустя несколько дней полиция вычислила его и задержала

В израильской больнице "Меир" в Кфар-Сабе скончался раввин Ицхак Кадош из Кирьят-Моцкина, получивший тяжелые травмы в ДТП с участием электровелосипеда в середине декабря прошлого года. Инцидент произошел в Крайот на перекрестке Цабар, сообщают vesti.co.il.

Сбивший 73-летнего раввина мужчина скрылся с места аварии, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшему. Однако спустя неделю полиции удалось вычислить и задержать велосипедиста и двух его знакомых – все они оказались гражданами Молдовы.

Их задержали на том же перекрестке примерно в тот же час, когда произошла авария. Как пояснили в полиции, они подходили под описание, данное свидетелями ДТП, и ехали на электрвелосипедах. В полиции задержанные признались в причастности к аварии. Подозреваемые были отпущены под залог до завершения следственных мероприятий.

После аварии раввин Кадош был доставлен в больницу "Рамбам" в Хайфе, откуда позднее был переведен в реабилитационную больницу "Левинштейн" в Раанане. Несколько дней назад его состояние резко ухудшилось, и в пятницу он скончался.

ЛИДИЯ ТКАЧ