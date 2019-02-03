Стало известно, на каких условиях можно получить паспорт бесплатно

Удостоверения личности национальной паспортной системы в некоторых случаях могут выдавать гражданам Молдовы бесплатно.

К примеру, обладатели советского паспорта модели 1974 года, потерявшие его или желающие его заменить, могут получить удостоверение личности бесплатно.

Другими категориями граждан, которые могут воспользоваться этим предложением являются: лица с тяжелыми, выраженными и средними ограниченными возможностями при смене удостоверения личности; лица, являющиеся ветеранами войны; участники ликвидации последствий чернобыльской катастрофы; жертвы торговли людьми; люди, находящиеся на государственном обеспечении в жилом социальном учреждении.

Следует отметить, что большинство категорий граждан, перечисленных выше, имеют право на бесплатную выдачу удостоверения личности один раз.

Еще одним документом, который можно сделать бесплатно, является паспорт Республики Молдова. Эта льгота распространяется на следующие категории граждан: лица с тяжелой инвалидностью и лица, достигшие пенсионного возраста, которые должны выехать на лечение за границу Республики Молдова; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с ограниченными возможностями и дети до года, которые выезжают на лечение за границу; дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-инвалиды, которые отправляются на учебу за границу в соответствии с межправительственным соглашением; участники Второй мировой войны.

В то же время закон также предусматривает бесплатное предоставление временного удостоверения личности для инвалидов, ветеранов войны, участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

Временное удостоверение личности также могут получить граждане, проживающие на левом берегу Днестра и в Бендерах, при замене или в связи с утерей советского паспорта модели 1974 года.

Как сообщает noi.md, есть еще три категории граждан, которые могут воспользоваться этой льготой:

- лица, отказавшиеся от идентификационного номер и автоматизированной записи в Государственном регистре населения;

- лица, находящиеся под предварительным арестом или задержанные компетентными органами;

- жертвы торговли людьми, не обладающие удостоверениями личности.