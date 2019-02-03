Все же виноват бухгалтер, - министр финансов о зарплатах учителей

Прошедшая неделя оказалась богата на яркие и, порой, довольно грустные события, поэтому недостатка в комментариях не было.

Было довольно сложно выбирать из двух тем, которые чаще всего обсуждались в этот период - учителя продолжали требовать свою заработную плату, а большая часть жителей страны не только радовалась теплу и таящему снегу, но и с ужасом наблюдала за появляющимися ямами на дорогах.

Обе эти «темы недели» являются, безусловно, общественно важными, однако наибольшим красноречием все же отличился министр финансов Ион Кику, который указал, что в невысокой зарплате учителей виноват бухгалтер школы. Этой же стратегии следовал и премьер Павел Филип.

В низкой зарплате учителей, которая, по словам правительства, только увеличилась, виновата бухгалтерия учебных заведений.

- Если каким-либо образом бухгалтер «случайно или намеренно» выдал вам меньшую зарплату, чем средняя в 2018 году - предъявите ему, пожалуйста, этот отрывок из закона и попросите его объяснить «его математику», - написал министр финансов.

Глава министерства ссылался на 27 статью из Закона №270 «о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере», которая, по всей видимости, все еще является «слишком сложной» либо в понимании, либо в объяснении, однако многие жители страны все еще не получают зарплату соответственно этому закону.