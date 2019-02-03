Андрей Негруца: убежден, что это моя ответственность и мой долг как гражданина Молдовы

Интервью с президентом Общественной ассоциации CETESTA, автором социальной программы «Защита и Забота» Андреем Негруца.

T: Г-н Негруца, каким для Вас был 2018 год?

А.Н.: 2018 год стал для меня знаковым. Это был год принятия стратегических решений, которые четко определили вектор моей деятельности и работы социальной программы «Защита и Забота». С 2016 года, вернувшись в Молдову, в частных беседах и в официальных интервью я заявлял о необходимости активных созидательных действий для вывода республики из экономического и управленческого кризиса. И в 2018 году мы приступили к их реализации. Так что в этом контексте 2018-й для меня стал годом перехода от слов к делу.

Т.:И какой стратегический вектор Вы себе обозначили?

А.Н.: Долгое время я жил и работал в России и Германии, создавал и развивал бизнес-проекты, трудился на государственной и муниципальной службе, а также занимался общественно-политической деятельностью. Опыт и знания, приобретенные мной за годы работы, поистине для меня бесценны и разносторонни, и я уверен, что, уже подошел к тому этапу жизни, когда наступает время реализовывать накопленный багаж. Пути его реализации каждый выбирает для себя сам, я же выбрал путь служения народу и работы во благо родной страны. Убежден, что это моя ответственность и мой долг как гражданина Молдовы. Однако, не в моих принципах быть просто наблюдателем, критиковать и учить жизни других со стороны: тяжелые и кризисные времена требуют активного участия и вовлечения в общественно-политические процессы. И это именно то, к чему я и моя команда единомышленников стремимся. Первым этапом стало создание общественной ассоциации «CETESTA» (CEtățeanul – TEmelia STAtului), в рамках которой осенью 2018 года начала работать социальная программа «Защита и Забота». Дальше – больше.

T: Для чего нужна новая социальная программа? Разве не хватает тех, которые уже созданы и работают?



А.Н.: «Защита и Забота» в корне отличается от всего того, что есть или было в Молдове. В последние годы в республике стала популярна «пакетная помощь» в виде гречки и прочих продуктов питания, вкручивания лампочек и замены стекол в подъездах и т.д. И те, кто эту «помощь» оказывают, надеются, что взамен люди за них проголосуют. Но люди не глупы. Люди берут гречку, потому что им нечего есть. Люди рады замененным лампочкам и стеклу, потому что они годами не могут добиться их замены от ответственных лиц. Но они понимают, что эти «подачки» носят разовый характер, и что все это похоже на попытку подкупа. Суть же нашей программы – в системном подходе. Мы через сбор информации и обращения граждан изучаем актуальные, наболевшие проблемы людей, устанавливаем причинно-следственные связи, находим ответственных лиц и органы и выстраиваем с ними четкое взаимодействие для разрешения той или иной проблемы. Мы не пытаемся самостоятельно решить все проблемы, ибо, как сказал один житель сектора Ботаника, «у каждой проблемы есть фамилия, имя и занимаемая должность». Так вот наша задача – найти эти «фамилии и имена» и указать им на их обязанности. Регулярный отчет о результатах нашей деятельности осуществляется через социальные сети, авторскую ТВ-программу «Защита и Забота» и газету «КП в Молдове». Социальная программа «Защита и Забота», является моим авторским проектом, и впервые она была внедрена в 2004 году в России, в г. Пыть-Ях, Тюменской области. В результате деятельности программы были заделаны старые дорожные ямы, отремонтированы коммунальные сети домов; мы добились переноса центральной ветеринарной клиники из ржавого вагончика в комфортабельное оборудованное здание; под общественным давлением мэр города начал регулярно принимать граждан, а председатель городской Думы перестал использовать синие спецномера МВД на своем служебном автомобиле. Если коротко, то цель программы – борьба с чиновничьим бездействием, безответственностью и беспределом. Очевидно, что эти проблемы актуальны сегодня не только для столицы, но и для всей Молдовы. Поэтому «Защита и Забота» настолько востребована. В декабре 2018 начала работать телефонная «горячая» линия и сайт, и от граждан сразу начали поступать обращения.

Т.: С какими проблемами обращаются граждане в программу «Защита и Забота»?



А.Н.: Спектр вопросов, которые волнуют граждан, весьма широк. При этом очень часто источник проблемы лежит намного глубже, чем кажется на первый взгляд, а иногда обращение одного человека помогает вскрыть системную проблему, которая объединяет сотни людей. К примеру, в процессе изучения вопроса с замороженным строительством мансард на ул. Пандурилор выяснились подробности многолетнего издевательства над доведенными до отчаяния людьми, которые стали жертвами мошенничества недобросовестных застройщиков и теперь вынуждены жить в разрушающихся домах. Более того, в доме по ул. Минской мансарду начали возводить без согласия собственников, и договоры строительства замороженных мансард заключали структуры Примэрии мун. Кишинэу. Всего по городу около двух десятков таких домов и сотни пострадавших.

Мы подняли эту проблему на поверхность, совместно с юристами и волонтерами нашей программы была создана инициативная группа, в которую вошли обманутые дольщики и собственники, и были направлены обращения в прокуратуру и Примэрию. Наша деятельность в этом направлении привлекла внимание СМИ, а некоторые официальные лица и органы начали делать заявления и предпринимать определенные действия по этой проблеме. Значит, мы – на правильном пути.

Т.: Лозунг, с которым Вы вышли к людям: «Заставим чиновников работать». Вы полагаете, что все проблемы – от чиновников?

А.Н.: Проблемы не в должностях, а в людях, которые их занимают, а точнее в их безответственности, бездействии, их неумении или нежелании работать. Усугубляет ситуацию отсутствие механизмов контроля исполнения чиновниками их обязанностей. Политические лидеры раздают громкие радужные обещания, люди за них голосуют в ожидании чуда, но чуда не происходит, потому что никто не знает, как проконтролировать исполнение этих обещаний на всех уровнях власти сверху вниз. А контроль необходим, потому что наши чиновники и депутаты годами бездействуют и уже отвыкли исполнять свои обязанности, предпочитая «рисовать» красочные отчеты о своей деятельности. Более того, нам, как народу, также важно участвовать в этом контроле. К примеру, даже в Германии, в социально ориентированной стране, я столкнулся с ситуацией, когда у собственников квартир в реконструированном мной жилом доме появились претензии к муниципалитету, который арендует в нашем доме помещения. Я обратился в муниципальные органы с просьбой урегулировать этот вопрос, в связи с чем они начали проводить контрольные встречи с собственниками два раза в год. Как видите, своеобразный мост между людьми и чиновниками нужен везде, а не только там, где есть уже запущенная проблема. Программа «Защита и Забота» представляет собой общественный контроль, но не при Примэрии, Президенте или Правительстве, не провластный и не оппозиционный, а народный, независимый от власти, основанный исключительно на гражданской инициативе и интересах.

Т.: Как сами чиновники воспринимают Вашу инициативу?



А.Н.: Ответственные лица идут на контакт, кто-то легче, кто-то тяжелее, обсуждают поднятые проблемы, какие-то обещают решить или указывают на ответственных лиц или организации. С целью запуска диалога с местной властью был налажен контакт с претором сек. Ботаника мун. Кишинэу и другими ответственными лицами, отвечающими за городское управление в данном секторе. Мы нацелены на выстраивание плодотворного сотрудничества со всеми. Когда мы говорим, что заставим чиновников работать, то имеем в виду, что напомним им об их обязанностях, которые они на себя взяли, вступив в должность, ибо чиновники приняты на работу служить людям.

Т.: Какие планы у социальной программы «Защита и Забота» на 2019 год?



А.Н.: Мы обязательно раскроем «тайну» недостроенных мансард, выведем на чистую воду и призовем к ответственности всех виновных в этом беспределе. Также, совместно с МВД планируется сотрудничество по усилению мер по безопасности дорожного движения в сек. Ботаника мун. Кишинэу, и намечен срочный косметический ремонт подземных переходов в местах особой угрозы безопасности граждан. А если в целом, то будем продолжать работать во благо людей и останемся верны своей задаче – заставлять чиновников работать.

Кристина Пендя

Примечание: Андрей Негруца родился 17 июня 1972 г. и вырос в Молдове. Окончил Кишиневский автодорожный техникум по специальности «Экономика, организация перевозок и управление движением»,Российский Новый Университет по специальности «Финансы и Кредит» (г. Москва) и Российскую Академию Государственной службы при Президенте РФ по специальности «Правовое обеспечение рыночной экономики» (г. Москва). Жил в России и Германии, успешно занимался предпринимательской, социально-общественной деятельностью и работал на государственной и муниципальной службе. В 1996–1998 гг. вырастил и руководил лидирующей компанией по поставке овощей и фруктов на севере Тюменской области. В 1999 г. создал крупную областную фармацевтическую компанию. В 2001-2005 гг. основал и был главным редактором независимой городской газеты «РИНГ» и телевизионной студии «НТС» (г. Пыть-Ях, Россия). В 2005-2006 гг. – главный консультант Федеральной службы «Роспотребнадзор ХМАО-Югра». В 2006-2008 гг. – заведующий сектором по г. Сочи и г. Туапсе Департамента Финансово-Бюджетного надзора Краснодарского края, затем заместителя главы Хостинского района г. Сочи, Россия. В 2009 г. в г. Сочи запустил сеть доступного общественного питания, ставшую лидером в городе. В Германии занимался строительством и реконструкцией жилых домов, социальными проектами и общественным питанием. За успехи в области менеджмента была присуждена профессиональная степень доктора экономики, а за пользу, принесенную обществу в России, награжден медалью «Меценат столетия», орденом «За веру и верность», а также именными наградными часами Фонда президента России В.В. Путина. В 2016 г. принял решение вернуться на родину – в Молдову.