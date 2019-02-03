Майе Санду и ее сторонникам пообещали «набить морду»

Сторонники Санду не смогли утихомирить возмущённых граждан. В отличие от всех других соискателей депутатских мандатов, которые, при всех своих положительных и отрицательных качествах, всё же пытаются работать с местным избирателем (молдавский лидер Игорь Додон, к примеру, начал турне по Молдове), Санду делает ставку на представителей диаспоры.

Работающие на Западе молдаване, как правило, имеют весьма искажённую и неполноценную картинку того, что происходит в стране (создаваемую западными СМИ, в которых все негативные феномены в РМ объясняются просто – «влиянием РФ»), и потому Санду считает, что прозападными лозунгами она быстрее добьётся нужных ей голосов, чем если будет встречаться, к примеру, с гагаузами и пытаться убедить их проголосовать за неё.

Очередная встреча с диаспорой пошла явно не по сценарию. Об этом сообщил телеканал Publika. В ходе общения с людьми в зале начал разгораться конфликт – дело в том, что люди начали задавать Санду вопросы, на которые ей было трудно ответить, а чтобы ее замешательство не бросалось в глаза (ведь одно дело, когда заявляются лозунги, а другое – живое общение с людьми, где надо проявлять ум и знания, отвечая им), её сторонники начали в ответ цеплять людей, задающих неудобные вопросы.

- Ещё недавно вы вместе с социалистами водили хороводы… Господа, да дайте мне сказать, не перебивайте! Что вы мешаете мне? Да я выгоню вас! Сейчас выйдем на улицу и я набью вам морды. Я не буду слушать ваши глупости, женщина! Вы все, с Нэстасе, будете сидеть на нашей спине, это очевидно, - заявил Руслан Крэчун, работающий за границей уже два десятка лет.