ЦИК Молдовы призывает граждан подумать перед выборами

В Молдове дан старт кампании по информированию граждан о предстоящих 24 февраля выборах в парламент страны и консультативном референдуме, который также пройдет в этот день.

Центризбирком Молдовы таким образом рассчитывает повысить избирательную активность в день голосования и побудить граждан к осознанному волеизъявлению.

Две мобильные группы под слоганом «Голосуй. Твой выбор важен» на микроавтобусах будут останавливаться в центральных зонах населенных пунктов, общаться с людьми и распространять информационные листовки.

Ранее EADaily сообщало, что в один день с выборами депутатов молдавского законодательного собрания жители республики на консультативном референдуме должны определиться, стоит ли сократить количество парламентариев и предоставить право избирателям отзывать не оправдавшего доверие избранника.

На избирательном участке каждый получит по четыре бюллетеня: по одному для голосования по партийным спискам и одномандатным округам, а также еще по одному — на каждый вопрос референдума.

Некоторые оппозиционные молдавские политики говорят, что таким образом правящая Демократическая партия, теряя рейтинг, умышленно пытается запутать граждан. В связи с этим некоторые политформирования (либералы и коммунисты) заявили, что будут игнорировать участие в референдуме, что в свою очередь может повлиять на общую явку