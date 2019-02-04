В Криково торжественно открыли туристический комплекс Regatul Vinului

Дела виноделов идут очень хорошо.

Ещё одна славная страница вписана в историю винного комбината в Криково – там в торжественной обстановке открыт новый туристический комплекс, состоящий из нескольких залов, оформленных по национальным мотивам.

Один из них представляет собой зал с элементами стиля «фолк», другой, наоборот, привлекает современным техностилем, третий выдержан в строгих канонах – это VIP-помещение.

Приглашённые гости провели дегустацию нового вина Pinot Meunier, созданного по традиционному французскому рецепту, а также отведали особое меню, приготовленное поварами, сообщает телеканал Publika.

Напомним, что винный комбинат Cricova был создан в советские времена, в 1952-м году, и сегодня его продукция является, пожалуй, самым узнаваемым молдавским брендом в мире.