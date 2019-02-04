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Общество
Дороги, не выдержавшие испытания зимой, отремонтируют подрядчики за свой счет
04.02.2019

Семь процентов дорог, отремонтированных в прошлом году по государственной программе, не выдержали испытания зимой. И как только позволит погода, там снова начнут ремонт - не ямочный, а капитальный. Расходы покроют сами подрядчики, допустившие ошибки.

Один из проблемных участков - в Криулянском районе. В эксплуатацию дорогу сдали три месяца назад, а теперь на ней ямы и трещины.

"Проблемы появились с первым же снегом. В ямах видно старый слой асфальта".

Дорожники винят поставщика материалов и обещают все переделать.

"На заводе дала сбой компьютеризированная система подготовки асфальтобетона. Как только позволит погода, мы отремонтируем весь участок. Срежем верхний слой и заново покроем асфальтобетоном", - говорит технический директор Drumuri Criuleni Михаил Нистряну.

Впрочем, 93% отремонтированных дорог - в идеальном состоянии. В Хынчештах, например, восстановили почти 7 километров. По программе "Хорошие дороги" на это выделили 13 миллионов леев.

"До ремонта была яма на яме, проехать было тяжело. Теперь все в порядке, водителям проще".

"Эту дорогу размывало, но в прошлом году заасфальтировали весь участок до дворца Манук-Бея. Везде ровный асфальт".

"Работы провели в соответствии с нормами качества. По контракту, гарантийный срок составляет год. Но при правильной эксплуатации дорога прослужит десять лет и даже больше".

В госадминистрации дорог подчеркивают - на повторный ремонт денег из бюджета выделять не будут.

"При заключении контрактов мы установили гарантийный сбор в размере пяти процентов. Эти деньги на весь период гарантии поступили на счет Госадминистрации дорог. Все появившиеся проблемы будут устранены", - сказал замглавы Госадминистрации дорог Ион Дручек.

По программе, запущенной правительством, в прошлом году по всей стране отремонтировали 1600 километров дорог. Бюджет программы составил миллиард 900 миллионов леев.


 
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