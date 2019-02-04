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Общество
Парень предложил девушке свою руку и сердце прямо на КПП в Леушенах, таможенники помогли ему
04.02.2019

Предложение с сюрпризом устроил житель РМ.

До 14-го февраля ещё есть несколько дней, однако молдавские влюблённые уже начали совершать экстравагантные поступки ради своих возлюбленных.

Необычное предложение руки и сердца имело место пару дней назад на таможенном пункте в Леушенах – парень с двойным гражданством, молдавским и румынским, решил попросить в жёны свою спутницу с румынским паспортом, с которой они отправлялись в поездку. Она не знала, что он задумал сюрприз и в багаже спрятал также букет цветов и кольцо.

Таможенники помогли будущему жениху обставить должным образом сцену, после чего пожелали будущим молодожёнам совместного счастья, сообщает телеканал Publika.


 
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