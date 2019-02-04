«Я не предал, я предвидел»: Филат мог выйти на свободу на свободу уже этой весной, но выйдет через 10 лет

То, что происходит с бывшим премьер-министром страны, начинает напоминать уже какой-то садизм.

Давайте сразу оговоримся, чтобы не было никаких разночтений: безусловно, Владимир Филат, которого суд приговорил к 9 годам заключения, получил по заслугам. При этом, конечно, это была показательная порка, которая совпала с настроением общественности, требующей хоть кого-то наказать за аферы, происходившие в банковской системе. А тут не просто «кто-то», а целый премьер-министр, хоть и бывший.

Тем не менее, все мы прекрасно понимаем, что на скамье подсудимых должен был сидеть не только Владимир Васильевич, но еще с пяток-десяток молдавских политиков. Но как-то так получилось, отдувается один Филат, а его бывшие соратники сегодня не только не под судом, но еще претендуют на высшие посты в нашем государстве.

Впрочем, сейчас о другом. О том, как велось «дело Филата». Можно, конечно, злопыхать и, подкидывая в воздух чепчик, кричать: «Так ему и надо – гадине!» Но нельзя не отметить, что карательные органы обошлись с ним очень жестко, если не жестоко.

Вместе с экс-премьером на скамье подсудимых должен был оказаться еще десяток молдавских политиков

Сначала был закрытый процесс. Потом содержание в подвале, потом избиения (официально – «ударился головой о тумбочку»), которые случились после поста Филата в Фэйсбуке и жалобы тогдашнему представителю ЕС в Молдове Пиркке Тапиоле. И – вишенка на торте – 9 лет лишения свободы.

Вполне логично, что, разочаровавшись в молдавской юстиции, Владимир Филат подал две жалобы в Европейский суд по правам человека, в которых он заявил о всех вышеупомянутых нарушениях, попирающих Европейскую конвенцию. Его адвокаты настояли, чтобы заявления были приняты в приоритетном порядке. Европа дала «добро». Последнее, как рассказали «КП» сведущие люди, могло бы свести на нет все усилия молдавской судебной системы. Более того, по словам некоторых собеседником, при определенном стечении обстоятельств Филат уже этой весной мог бы оказаться на свободе, учитывая сколько всего было нарушено при ведении его дела. Шансы на то, что экс-премьер будет отмечать Пасху на свободе приравнивались процентам к 70!

Но - не тут-то было! Сначала выплыли антикоррупционные красавцы-прокуроры, которые направили в суд для рассмотрения еще одно уголовное дело, связанное с отмыванием денег в особо крупных размерах, в котором фигурирует Владимир Филат. По сути, новое уголовное дело – повторное инкриминирование. С юридической точки зрения первое и второе дело должны рассматриваться в рамках одной процедуры, по совокупности преступлений, потому что они логически вытекают одно из другого. Но кому какое до этого дело?

А следом, конечно же совершенно случайно, с жесткими заявлениями выступил бывший сторонник Филата, сын поэты Григория Виеру – Кэлин. По его словам, тогдашний премьер предложил ему «пощекотать БЕМ», взяв кредит на крайне выгодных (даже – невозвратных) условиях. Но гордый Кэлин, по его словам, отказался. Естественно, все на словах, но соответствующий фон для рассмотрения второго дела создан. А это еще «десяточка».

Итого: на сегодняшний день можно твердо быть уверенным лишь в одном – Владимир Филат будет сидеть в тюрьме еще долго и нудно. А если Европейский суд его полностью оправдает по первому делу, то это будет лишь поводом выпить чефиру за самый справедливый суд в мире, который находится в Страсбурге. Не более.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ