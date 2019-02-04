Три миллиона долларов псу под хвост: Кишинев превращается в гетто...

Вряд ли кто-то заглядывает в многочисленные планы развития столицы, судя по хаотичной застройке города.

Кишинев – город богатый. Пустить 2,7 миллиона долларов, которые выделит ООН, на составление плана развития молдавской столицы, или по крайней мере то, что останется от этой суммы в случае «разных неувязок»... Это при том, что с начала позапрошлого века уже немало планов было составлено, и практика показывает, что почему-то именно во время независимости страны план оставался только планом. А город застраивался хаотично, без парковок, без сквериков, со сносом исторических зданий и памятников.

План, кстати, предусматривает то, что уже давно запланировано, и есть на бумагах, чертежах: парковки, организация движения общественного транспорта, тротуары, удобные для передвижения людей с ограниченными возможностями дорожки и пандусы. И где все это?!

Например, более 10-ти лет назад, следуя подобному плану, были выставлены на конкурс участки земли (около шести), под строительство многоуровневых парковок. Разные фирмы эти лакомые кусочки «выиграли». Теперь там гостиницы, офисные здания, в общем, то, чего у нас в городе – через край. Нет только парковок. А значит, нет тротуаров – их используют автомобилисты, нет возможности колясочникам передвигаться по городу... Общественный транспорт часто блокируют автохамы. А ведь план-то был. И неплохой.

То есть, можно пустить миллионы долларов на план. И все будет красиво, до того красиво, что в таком городе захочется жить. Но вот бредешь по улице, спотыкаясь об асфальтовые неровности, протискиваясь между стенами домов и автомобилями, обходя на пешеходных переходах припаркованные машины, и думаешь: а есть ли план развития города?!

Почему бы не подкорректировать прошлый план, а миллионы пустить на дополительные скамейки или парковки?! Так хоть что-то, кроме планов, в городе появится хорошего.

И ведь не в плане дело. В него вряд ли кто-то заглядывает, когда утверждает проекты. Иначе не появлялись бы у нас дома-уроды повсюду, иначе были бы парковки и скверики... А план туристов и жителей города не спасет!

ЛИДИЯ ТКАЧ