Ренато Усатый отчитался по скайпу и был переизбран во главе "Нашей партии"

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Политика
Ренато Усатый переизбран на должность председателя "Нашей партии" на VI съезде, который состоялся в субботу, 2 февраля, в Бельцах, передает IPN.
В пресс-релизе НП отмечается, что в съезде принял участие 531 делегат из всех районов Молдовы. Среди участников съезда были примары и местные советники, избранные по списку партии, кандидаты в депутаты и активисты партии, сторонники, представители гражданского общества и др.
Председатель НП Ренато Усатый представил через Skype отчет. Он призвал граждан Молдовы голосовать за ППНП в национальном округе и за кандидатов партии в одномандатных округах. Ренато Усатый подчеркнул, что от голоса каждого избирателя, отданного ППНП, зависит его возвращение домой.
"Мое возвращение домой зависит от голосования и гражданской позиции каждого из вас. Набрав большое количество голосов на парламентских выборах, вместе с другими реальными оппозиционными политформированиями, нам удастся добиться и отставки генпрокурора, мы сможем говорить и о новом правительстве, а также сможем очистить абсолютно всю грязь, которая сегодня оказалась в институтах власти”,- заявил Ренато Усатый.
На съезде были представлены кандидаты в депутаты парламента по списку партии, а также те, которые были выдвинуты в одномандатных округах.
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