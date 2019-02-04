Ренато Усатый отчитался по скайпу и был переизбран во главе "Нашей партии"

Ренато Усатый переизбран на должность председателя "Нашей партии" на VI съезде, который состоялся в субботу, 2 февраля, в Бельцах, передает IPN.

В пресс-релизе НП отмечается, что в съезде принял участие 531 делегат из всех районов Молдовы. Среди участников съезда были примары и местные советники, избранные по списку партии, кандидаты в депутаты и активисты партии, сторонники, представители гражданского общества и др.

Председатель НП Ренато Усатый представил через Skype отчет. Он призвал граждан Молдовы голосовать за ППНП в национальном округе и за кандидатов партии в одномандатных округах. Ренато Усатый подчеркнул, что от голоса каждого избирателя, отданного ППНП, зависит его возвращение домой.

"Мое возвращение домой зависит от голосования и гражданской позиции каждого из вас. Набрав большое количество голосов на парламентских выборах, вместе с другими реальными оппозиционными политформированиями, нам удастся добиться и отставки генпрокурора, мы сможем говорить и о новом правительстве, а также сможем очистить абсолютно всю грязь, которая сегодня оказалась в институтах власти”,- заявил Ренато Усатый.

На съезде были представлены кандидаты в депутаты парламента по списку партии, а также те, которые были выдвинуты в одномандатных округах.