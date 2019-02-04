Дмитрий Фока. Если заниматься виноделием как бизнесом, то органические вина – не более, чем изыски для эстетов

Интервью с Дмитрием Фока, генеральным директором “Imperial Vin”. О современных трендах, истории и перспективах молдавского виноделия.

Дмитрий, добрый день. Виноделам тебя представлять не надо, но широкая аудитория точно не вся тебя знает. Ты занимался далеко не одним бизнесом, но как получилось так, что виноделие не отпускает тебя уже больше 20 лет?

Как коммерсант я стал торговать вином еще в 90-е. Жить в Молдове в 90-е, быть в бизнесе и не попробовать продавать вино, это было бы как-то “не по-пацански”, учитывая те прибыли, которые это приносило, и ту атмосферу, когда за что ни возьмись, можно было заработать деньги. Ты же сам помнишь, вино уходило в Россию эшелонами. Боролись за свободные вагоны.

Но ведь потом все изменилось?

Да. Кризис 1998 года многое поменял. В начале 2000-х в Молдове, на мой взгляд, впервые появились бизнесмены и виноделы, которые задумались о том, что вино, чтобы его смели с российских полок, должно быть не просто “сладкое и вкусное”, а соответствовать принятым европейским и, по сути, мировым стандартам.

Твое отношение к виноделию тоже поменялось? Из коммерсанта ты стал…

Я был генеральным директором Dionysos Mereni, потом Cimislia Wineries. С 2016 года руковожу Imperial Vin.

На слуху у молдавского потребителя эти бренды сейчас не самые звонкие. На полках супермаркетов стоят другие вина…

Что касается “звонкости”, то давай просто посмотрим на цифры, как на результат бизнеса. Меня же наняли как директора, чтобы я зарабатывал деньги для владельцев компании. Вот статистика экспорта молдавского бутилированного вина в 2018 году. Всего было экспортировано почти 42 миллиона литров (в бутылках дели на 0,7 = 60 миллионов бутылок). За те два года, что я руковожу Imperial Vin, мы добавили процентов 30% и сейчас вышли на 5 место с 1,9 миллионом литров за 2018 год. Это 4,6% от всего молдавского экспорта.

Раз уж мы пошли по цифрам, дай полюбопытствовать. Кто возглавляет список экспортеров, в какие страны больше экспортируется, и что еще говорит статистика?

Лидер рынка – это Vinaria Bostavan (а, значит, и Purcari, чтобы было понятнее читателю). 7,8 миллионов литров, почти 19% рынка. Второе и четвертое место у “Эсмальды” и “Дионис клуба”. Это экспортеры, которые, как ты знаешь, на молдавский рынок практически не работают. Третье место у Cricova с 2,2 миллионами литров.

По направлению экспорта продолжается тренд “не СНГ”. В цифрах это 7,7 миллионов литров в СНГ и 28,6 миллионов литров в то, что мы привыкли называть “зарубежные страны”.

По зарубежью… Удается покорение Китая, мечты всех молдавских виноделов?

Китай – это уже 15 процентов от зарубежного рынка. Но пока в лидерах Польша, Чехия и Румыния. В каждую из этих стран уходит около 20% от всего молдавского экспорта. А мечтал бы я не только о Китае, а обо всем регионе Юго-Восточной Азии. Только Япония – это 120 миллионов платежеспособного и, кстати, пьющего, населения.

Надо отдать должное нашему Министерству сельского хозяйства, уже второй год активно помогающему нам войти на японский рынок. В прошлом году была делегация от Imperial Vin, в этом не получится, но пошлем наши вина. И отдельное спасибо послу Молдовы в Японии, господину Василию Бумакову. Его усилия приносят результаты.

Кстати, а как Imperial Vin вписывается в “шаблон” экспорта в разрезе стран?

У нас, как раз, лидирует Китай. Больше миллиона бутылок. Вторая страна – Чехия. Третье направление – Россия. Но в объеме Россия в пять раз меньше Китая.

Я, вообще-то, по-другому хотел построить разговор. Немного поговорить об этапах истории молдавского виноделия, чтобы понять, где мы сейчас находимся, и еще про модные тренды, попадает в них Молдова или нет. Что ты думаешь о перспективах производства органического вина? Судя по статьям, что я прогуглил, это “самое то” сейчас.

Не хочу говорить, чтобы ты не читал всякую ерунду на модных сайтах, но скажу об органических винах с точки зрения бизнеса. Во-первых, этот тренд далеко не новый. Еще в 2005 году я был в Новой Зеландии и обратил внимание в магазинах на полку с органическими винами. У них вообще была непривычная для нас выкладка – полка мерло, полка каберне, вина сгруппированы не по производителям, а по сортам. Так вот, была и полка с органическими винами. Разница в стоимости – всего на пятнадцать процентов дороже. А что касается производства, поверь, забот хватает. Чтобы тебе было понятнее, разница, например, в обычном зеленом горошке и зеленом горошке “био” минимум в два раза. Наценки на “биовино” не стоят того, чтобы масштабно разворачивать такое производство. Кроме того, еще и фактор потребления. Люди, для которых важен фактор “био”, как правило, практически не пьют алкоголь.

По-твоему, нас не ждут молдавские органические вина?

В небольших объемах? Может быть. Кто-нибудь из малых виноделов или крупный производитель небольшую партию, для привлечения внимания к бренду вообще. И не забудь – это большая и затратная работа с сертификацией. Нужно доказать, что в почве виноградников нет зараженности химикатами. В Молдове это будет еще и затруднено нашей климатической зоной. Когда виноград растет на горе у моря, его обдувает ветром так, что защита от болезней почти не нужна. У нас такого ветра нет, и стоит пойти чуть больше дождям, без химической защиты, пусть и в минимальных дозах, ты виноград просто потеряешь. Так что думаю, что долгое время органика будет изыском для эстетов.

Параллельно с трендами я начитался информации и о цифрах. Что в 2005 году Молдова была на 12-м месте среди стран экспортеров вина, а сейчас на 23-м после Литвы, Дании и Швейцарии. Куда мы движемся, верх или вниз?

История молдавского виноделия точно заслуживает отдельной книги. Как энциклопедии, так и приключенческого романа. Был период МССР и СССР. Тогда каждая вторая бутылка вина, которую выпивали в СССР, была молдавская. Задача была одна – производить. Была перестройка и борьба за трезвость с вырубанием виноградников. Потом шальные 90-е, с бесконечными эшелонами сладких и полусладких вин, потому что именно их любил российский потребитель.

Пик экспорта в “современной” истории молдавского виноделия был в 2005 году. Но это была все та же Россия, представь себе, что только туда было отгружено 300 миллионов бутылок. Поэтому эмбарго 2006 года и “остаточный грипп” 2013 года изменили отрасль кардинально. Прошли банкротства ряда крупнейших игроков и потеря лидерства другими. Это основная причина, почему мы так просели в объеме экспорта.

Ок, это уже прошлое. Настоящее и будущее важнее. Какой тренд сейчас?

Я бы его назвал началом выздоровления. Вот смотри, какие факторы сейчас важно учесть.

Нужно время и постоянные усилия, чтобы вкус молдавских вин вошел в тренд. Хотя мы на одной широте с Бордо, но мы не можем сделать вина экстра-класса. Точнее того, что в мире считается экстра-классом. Французы, законодатели моды, приучили мир к вину с минеральным послевкусием. У них виноград растет почти на щебенке и под боком океанский ветер. Наше вино другое. Оно, может, даже и вкуснее. Но дам грубоватый пример. Корова, которая ест траву, дает молоко слаще, чем та, что ест сено. Но если весь мир будет восхищаться вкусом молока после сена, то для того, чтобы доказать, что твое молоко вкуснее, нужно время. И усилия.

Мне интересен появившийся акцент на автохтонных сортах – все сорта фетяскэ, рара нягрэ, виорика. Но это увлечение не должно стать определяющим, потому что, когда стоишь на выставке, покупатель интересуется автохтонными сортами, а потом подписывает контракт на мерло, каберне и шардоне.

И очень важно – механизация работ по сбору винограда. Рабочих рук не хватает, в этом году виноград собирали чуть ли не до ноября. Ягода завяливается, крепость вина неизбежно растет. А в тренде питкие, легкие вина.

Последнее что я бы упомянул, но не последнее по значимости – это работа над узнаваемостью молдавского вина. Все еще стыдно на выставке в Лондоне отвечать на вопросы, где находится Молдова.

А как влияет на отрасль государство? Ты чувствуешь последние годы улучшения?

Не мешает точно. Я уже отметил, что мне нравится та активность, с какой Министерство сельского хозяйства включилось в продвижение виноделия. Есть и положительные решения в мелких, но важных аспектах. Например, решен вопрос о покупке спирта для крепленных и десертных вин без уплаты акциза, раньше эта практика существенно удорожала стоимость бутылки и, соответственно, снижала нашу конкурентоспособность. Да, есть дополнительная головная боль опечатать спирт с участием налогового инспектора при покупке, а потом второй раз при разгрузке. Но с экономической стороны мы выиграли.

Я как-то увлекся общими вопросами и не спросил про Imperial Vin. А пора уже закругляться…

2018 год мы отметили серебряной медалью за пино гриджио на Amsterdam Bulk Wine и ростом продаж. На 2019 “запланировано” чуть больше медалей и несколько “этикеток”, которые тебе точно понравятся. И, надеюсь, не только тебе. По внутреннему рынку мы сделали совместный проект с компанией Consalcom и выпустили линейку вин под торговой маркой “АПРИОРИ”. Пока мы довольны сотрудничеством и в планах выпустить ещё несколько линеек вин с более интересными вкусами и ароматами, чтобы удивить искушенного молдавского потребителя.

ПАВЕЛ ЗИНГАН