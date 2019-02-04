Эксперты заметили удешевление орехов из Молдовы

Цена на орехи на внутреннем рынке Молдовы упали, а в странах-потребителях орехов, напротив, выросли.

На прошлой неделе средние цены на фундук в скорлупе снизились на 11% до 2,34 доллара за килограмм. Цены на грецкий орех за это же время упали на 6% до 4,39 доллара за килограмм.

Подешевел и миндаль. Его цена снизилась на 6,5%, до 8,19 долларов за килограмм. В странах, куда орехи экспортируются, цена на них остались стабильными или даже немного выросли. В России за килограмм грецкого ореха стали предлагать уже 9, 26 долларов, а в Грузии – 8,3 доллара. В Таджикистане ядро миндаль в скорлупе подорожал на 8% до 7,42 доллара за килограмм