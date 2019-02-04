Молдаванка покорила Дана Балана, спев на «Голосе Украины» песню «Dragostea din tei»

Молдаванка исполнила на конкурсе «Голос Украины» в каком-то роде легендарную песню «Dragostea din tei». Один из судей конкурса, певец Дан Балан, бывший в составе группы O-Zone и сам исполнявший эту песню как в составе музыкального формирования, так и во время сольной карьеры, был восхищен тем, как спела эту песню 26-летняя молдаванка.

Екатерина Бегу, два года назад участвовавшая в румынском конкурсе X Factor, сумела заставить обернуться всех четырех судей, однако предпочла дальше на конкурсе выступать под руководством Дана Балана. Певец сказал, что был поражен особой манерой исполнения песни, которую выбрала Екатерина и пообещал ей плодотворное сотрудничество, отметив ее невероятный голос.

Они вдвоем спели «Dragostea din tei», порадовав и других судей, и зрителей отличным сочетанием голосов.

Катерина Бегу – "Dragostea Din Tei" – выбор вслепую – Голос страны 9 сезон

O-Zone - Dragostea Din Tei - / Original Clip