Как в Молдове делают себе пиар на призыве бойкотировать референдум и парламентские выборы

При этом, о том, что будет дальше, после бойкота, ничего не говорится - это уже сложнее.

Молдова снова на пороге выборов. На этот раз голосование будет необычным. Во-первых, парламентские выборы впервые пройдут по смешанной системе. Так, 50 депутатов изберут по партийным спискам, а 51 – по одномандатным округам. Во-вторых, одновременно с выборами в парламент пройдет консультативных референдум. Спрашивать у граждан будут: 1) согласны ли они со снижением числа депутатов со 101 до 61; 2) выступают ли они за отзыв или смещение депутатов парламента, которые не выполняют свои конституционные полномочия.

Партия коммунистов сразу заявила, что референдум будет бойкотировать, и призвала к этому граждан. По мнению коммунистов, результаты голосования не носят обязательного характера и никак не повлияют на изменение законодательства, а эффективность работы парламента зависит в первую очередь от целей и профессионализма депутатов, а не от их количества. Кроме того, коммунисты заявили, что Демпартия использует референдум в качестве приманки, чтобы в очередной раз обмануть избирателей.

Например, некая партия-лилипут и вовсе решила не участвовать в парламентских выборах и призвала к их бойкоту. Также они подали ходатайство об участии в референдуме, который, по их мнению, также надо бойкотировать. Партия попросила о регистрации с помощью опции «Boicot». Члены партии отметили, что неучастие в фарсе под названием "референдум" - это своеобразная форма гражданского протеста и неповиновения.

Фейковый "референдум", по мнению партии, - «это просто инструмент для манипуляций общественным сознанием, а также для некой мотивации для явки и участии в цирке под названием "выборы".

Стоит отметить, однако, что в этом году нет необходимости «мотивировать явку», поскольку низкая явка больше не будет причиной признавать выборы несостоявшимися. Кроме того, про «гражданский протест и неповиновение» мы слышим давно, но никто из тех, кто угрожает или в соцсетях, еще никогда никого и никуда не вывел и, тем более, не довел. И. наконец, аргумент «референдум призван отвлечь внимание граждан от истинных проблем в обществе и государстве» - банальщина, позволительная только бабушкам на лавочках возле подъезда.

Почему такие призывы звучат? Чтобы хоть как-то заявить о себе и, говоря их словами, «отвлечь внимание граждан от истинных проблем в обществе и государстве» и привлечь их к себе. То есть, делают как раз то, в чем обвиняют других.

В Молдове немало граждан, которые часто говорят, что не пойдут на выборы, потому что толку нет, или что пойдут и испортят бюллетень, чтобы не использовали их голос. Но потом все равно идут и голосуют. Потому что понимают, что по-другому им точно ничего не добиться. А призывают бойкотировать те, кому больше нечего предложить.

Не нашлось у них ничего такого, что привлекло бы граждан, что заставило бы их отдать свои голоса. За неимением лучшего приходится пользоваться тем, что есть – возможностью призывать бойкотировать. При этом, о том, что будет дальше, после бойкота, ничего не говорится. Это уже сложнее.

ИГОРЬ КРУДУ