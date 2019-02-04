От гриппа в Молдове умерло еще 3 человека

Число жертв вируса к 1 февраля составило 12 человек. На прошлой неделе в Молдове еще три человека скончались от осложнений, вызванных гриппом.

Всего жертвами этого вируса с начала сезона стали 12 человек в нашей республике. По сообщению министерства здравоохранения, скончавшиеся люди, как и предыдущие жертвы инфекции слишком поздно обратились к врачам.

За прошедшую неделю этим вирусом заболели 270 человек, 62 случая подтверждены лабораторными анализами.

В то же время увеличилось и число заболевших простудными заболеваниями. По данным Минздрава, за неделю зарегистрировано 454 случая на 100 тысяч населения, что на 140 случаев превысило эпидемический порог и на 44% больше, чем на позапрошлой неделе. Всего с начала сезона зарегистрировано 540 случаев гриппа и свыше 145 тысяч случаев ОРВИ.

Кроме того, на прошлой неделе в Кишиневе зарегистрировано 19 случаев туберкулеза и 46 случая ветряной оспы. А около 300 человек обратились к врачам с переломами и травмами.