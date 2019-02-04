Российская певица Жасмин готовится стать крупным инвестором в Молдове

Супруга основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы Илана Шора, Сара Шор (Жасмин) подала заявку на получение гражданства Молдовы за инвестиции.

Об этом в эфире телеканала Jurnal TV сообщил журналист Василе Нэстасе со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах. Он также сообщил, что вместе с Жасмин приобрести молдавское гражданство хотят ее брат Анатолий Львович Манахимов и отец Лев Яковлевич Манахимов.

Согласно представленным данным, Жасмин является представителем российской компании «Шор Сара Львовна», через которую семья Жасмин рассчитывает расплатиться за гражданство Молдовы.

Обращает на себя внимание, что Жасмин не воспользовалась законным правом получить гражданство Молдовы бесплатно по родству, а именно посредством так называемых инвестиций.

В этой связи сообщается также, что упомянутая её компания фигурирует не только в схеме кражи миллиарда, но и в схеме по отмыванию более 20 миллиардов долларов из России, известную, как «Ландромат».

Согласно недавно принятому по инициативе олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотюка закону, стоимость заявки на получение гражданства Молдовы составляет 100 тысяч евро, которые инвестор должен перечислить в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития. Затем, соискатель гражданства за деньги обязывается инвестировать не менее 250 тыс. евро в одну из областей стратегического развития Молдовы. Этот закон вступил в силу, несмотря на серьезную критику со стороны Евросоюза.

Примечательно, что в самой России Жасмин не отличилась желанием инвестировать в экономику страны.

В свою очередь, муж Жасмин, Илан Шор, подтвердил намерение певицы приобрести гражданство Молдовы, посчитав ее вполне обеспеченной для получения молдавского гражданства. В то же время, он опроверг информацию о том, что ее отец и брат также являются соискателями гражданства. «Моя супруга – известная и популярная артистка, самостоятельный и обеспеченный человек, поэтому, если она и пожелает инвестировать в нашу страну, в ее развитие, то сможет это сделать, вне зависимости от того, получит она молдавское гражданство, или нет. Я очень рад, что моя супруга приняла для себя решение наряду с гражданством России принять и гражданство Республики Молдовы», – написал в соцсетях Илан Шор.

Ранее уже сообщалось, что муж Жасмин - Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Это решение было принято еще 21 июня 2017 года. Несмотря на это, Шор, пользующийся протекцией молдавских властей не просто находится на свободе, но и свободно выезжает за границу Молдовы.