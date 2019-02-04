Карма существует: те, кто орал про «чемодан-вокзал-Россию», сегодня стали нищими стариками

А еще мы хотели своими помидорами закидать всю Европу, но ничего у нас не получилось.

Статья «Бастующие в Молдове: 30 лет назад протестовали за идею, а сейчас – за пачку макарон» Валерия Демидецкого, опубликованная в нашей газете, вызвала ожесточенные споры среди читателей и немало откликов, часть из которых мы сегодня и публикуем

Айда на запад:

«Эх, милый автор, вы наивный, оказывается! 1) большую часть протестовавших свозили автобусами, централизовано. Я тогда на окраине города жил и в первый раз увидел, что оказывается на демонстрации ходят не только "как на 1 мая", но и свозят как массовку. 2) те, кто драл глотку про "хватит кормить Россию" и "айда на запад" - это были откровенные приспособленцы и подонки, ничего не понимавшие ни в экономике, ни в политике, оценивавшие запад по "видео-фильмам" и командировкам на всякие миролюбивые писательские конгрессы. 3) не правда ли, карма существует? Те, что орал про "чемодан-вокзал-россия" и про то что "русские нашу мамалыгу съели" - теперь сами оказались нищими, грязными стариками, медленно загибающимися в своих полузаброшенных деревнях... Не это ли тот конец, что они сами для себя приготовили?»

Ватник:

«Абсолютная правда. Все так и было. А еще, что мы своими помидорами завоюем всю Европу. Уйдем от ненавистной России и заживем! Зажили».

Обыватель:

«Очень трудно провести реформы в странах, где нет чувства частной собственности, где люди жили с чувством что все - общее. Пример - это Европа, где столетиями создавалась частная собственность. Потому люди там живут лучше, чем здесь, поэтому люди стремятся туда. А здесь вы мычите про лучшую жизнь, а сами воруете каждый на своем уровне. Вам это выгодно, вот потому вы и не уехали из Молдавии. Есть этапы которые нельзя обойти. Так что лирика про СССР уже неуместна. Пока в этом мире только капиталистический строй доказал свою жизнеспособность».

«Это полная неправда, что на площадь 30 лет тому приходили "отстаивать свои права" или "ущемлённую национальную гордость". Массовка - сдуру, а верхушка - за бабло! В СССР нефтедоллары щедро распределялись между республиками. США и ОАЭ снизили стоимость до 6 - 24 долларов за баррель. К тому же США уже подкупили верхушку. Ох, как вся эта писательская и артистическая братия вопила о светлом будущем. Сколько было сказано об окормлении нищей России. Для организаторов ежедневно США завозили на площадь чемодан долларов и давали задание на завтра. Призовите к ответу господина Рошка и Мирчу Друка и они Вам много чего расскажут. Это был бескровный переворот под бредовые вопли раскормленной национальной интеллигенции при ежедневном чемодане долларов от США».

Читатель:

«Каждый выбирает, где ему и как жить. Тоже самое могут сказать молдаване про тех, кто приехал в Молдавию во времена СССР, но так рассуждать может человек с ограниченными умственными возможностями. Молдавия не нашла свой путь после развала СССР, как прибалты. Вот и результат после 30 лет независимости».

НИКИТА ЗВЕРЕВ