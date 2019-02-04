В Молдове уже вовсю готовятся к Мэрцишору: в мастерских кипит работа

В Молдове уже вовсю готовятся к Мэрцишору. В мастерских кипит работа. Рукодельница Людмила Апостол с сестрой Натальей трудятся над бутоньерками из полимерной глины несколько месяцев. В прошлом году мастерицы сделали 500 мэрцишоров, а в этот раз намерены побить собственный рекорд.

"Мне посоветовали сделать мэрцишоры для мальчиков в виде деталей Лего. Идея мне понравилась, ведь конструктор любят и девочки. Я давно хотела сделать что-то подобное", - говорит мастерица Людмила Апостол.

Мэрцишоры от Людмилы Апостол стоят от 50-ти до 150-ти леев. Получают клиенты уникальные украшения.

"Люди разные, у них разные вкусы и предпочтения, поэтому мы стараемся каждый раз сделать что-то новое, персонализированное, чтобы люди носили мэрцишоры с удовольствием", - рассказала мастерица Наталья Ангел.

А в этой мастерской мэрцишоры вырезают из фанеры. Такие значки можно носить круглый год. "Изначально мы выбрали дерево, оно теплое, душевное, уютное, нам очень нравится с ним работать. Краски у нас акриловые на водной основе", - поделилась мастерица Мария Абабий.

"Все у нас начинается с идеи - мы отрисовываем ее на компьютере, решаем, как это будет - раскрашенный вручную или с гравировкой, подбираем материалы. Наш рекорд - 400 штук за два часа. То есть мы сделали их полностью от и до и отдали клиенту. Такой у нас был заказ", - сообщила мастерица Диана Юларжи.

Любительницам элегантных аксессуаров нравятся мэрцишоры из золотой проволоки и красных и белых бусин, которые делает Кристина Папанага. Для нее это хобби, которое едва начало приносить доход.

"Все начиналось с брошей, а затем я сделала несколько мэрцишоров для дам. Идея понравилась моим близким, а потом начали поступать заказы", - сказала мастерица Кристина Папанага.

В 17 году праздник Мэрцишор и его символ был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО.