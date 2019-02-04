Ясности нет: рынок недвижимости Молдовы в 2019 году

Вопрос о том, какие тенденции намечаются на рынке недвижимости, и что будет с ценами в новом году, волнует многих.

Однако делать сколь-либо определенные прогнозы сейчас не берутся даже специалисты. Так, по мнению эксперта по недвижимости Олега Лукьяна, данный момент на рынке недвижимости регистрируют небольшие изменения, и в вопросах ценообразования пока нет никакой ясности

Эксперт отметил, что прежде чем говорить о снижении или повышении цен на квартиры, нужно уточнить расположение дома, тип жилого фонда и инфраструктуры.

- У нас есть старые дома, а есть новострои. Соответственно, в более старых зданиях жилплощадь дешевеет, но не сильно. А в новостроях цена остается примерно такой же, как и в прошлые годы. Правда, есть тенденция к росту, все зависит от типа постройки и использованных материалов, - заявил Олег Лукьян в эфире радио Sputnik Молдова.

По словам эксперта, такой расклад возможен благодаря тому, что сейчас в жилых домах появляются модернизированные лифты, и в целом инфраструктура шагнула вперед.

Лукьян также отметил, что спрос на квартиры в более старых зданиях остается высоким во многом благодаря тому, что эти здания прошли испытание временем. А вот к покупке квартир в новостое многие граждане относятся с предубеждением, предпочитая выждать 5-10 лет, чтобы убедиться в надежности конструкции. Но это в большей мере относится к покупателям 40-50 лет.

- В только что отстроенные дома чаще заселяются молодые люди. Нужно учитывать, что у разных возрастных категорий свои запросы, - заметил эксперт.

По наблюдениям специалиста по недвижимости, квартиры с раздельными спальнями и автономным отоплением обычно выбирают молодые семьи. В то же время в домах старой постройки это встречается далеко не всегда.

Ранее эксперт, Дмитрий Табуркэ рассказал, что на рынке недвижимости Молдовы наблюдается относительная стабильность, но уже есть тенденция к снижению цен. Табуркэ отметил, что падение цен на недвижимость является тревожным симптомом, который свидетельствует о спаде индекса благополучия в государстве. Кроме того, по его мнению, квартиры в Кишиневе сейчас покупают только под влиянием чувства Родины.