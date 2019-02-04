Скандал в аэропорту Кишинева: более 30 пассажиров с румынским удостоверением личности сняли с авиарейса в Дублин

Скандал в аэропорту Кишинева: более 30 пассажирам рейса авиакомпании Air Moldova 831 Кишинев–Дублин отказали в регистрации на посадку вечером 3 февраля.

Как стало известно «Блокноту Молдовы» причиной отказа стал тот факт, что пассажиры предъявили румынское удостоверение личности (булетин), хотя с 1 февраля 2019 года они обязательно должны проходить регистрацию по румынским заграничным паспортам.

Румынское удостоверение личности больше не принимается Ирландией в качестве документа, дающего право на въезд в страну, о чем узнали вчера пассажиры, не попавшие на рейс Кишинев–Дублин. На сколько это решение будет оставаться актуальным - пока неизвестно.

Как сообщил репортеру «Блокнота Молдовы» представитель Пограничной службы Молдовы, ведомство тоже расследует этот случай, так как об таких изменениях им никто не сообщил на официальном уровне.

- На данный момент сотрудники Пограничной службы Республики Молдова работают в штатном режиме без ограничений. Хотим заверить граждан, что мы бы опубликовали официальный пресс-релиз в случае каких-либо изменений, и уведомили бы граждан на официальном сайте учреждения и посредством медиа-ресурсов страны, - сообщила Олеся Дунас, офицер по связям с прессой Пограничной службы РМ.

Авиакомпания Air Moldova подтвердила для «Блокнота Молдовы» информацию о том, что с 1 февраля более не осуществляется регистрация на рейс по румынским удостоверениям личности.

- Мы получили официальное уведомление из Дублина о том, что с 1 февраля 2019 года официально приостановлен въезд граждан из Молдовы на территорию Ирландии по румынским удостоверениям личности. Более того, авиакомпания Air Moldova была оштрафована на сумму 1 500 евро за регистрацию пассажира на рейс Кишинев-Дублин от 1 февраля 2019 года, который улетел на основании такого документа. Тот факт, что авиакомпания Fly One продолжала принимать на регистрацию пассажиров с румынскими удостоверениями личности, будет иметь последствия в виде крупных штрафов, так как они получили то же самое уведомление, что и мы. Также серьезные последствия будут и для самих пассажиров, их могут просто не принять на территорию страны, - сообщили нам в пресс-службе Air Moldova.

О том, что это правило вступило в силу 1 февраля 2019 года, пассажиров в индивидуальном порядке не уведомили. Им неоткуда было знать, что возникнут такого рода проблемы, и каждый из 33 пассажиров рискует потерять работу на территории Ирландии - не исключено, что в это время они просто пропускают работу.

В одном из столичных агентств по продаже авиабилетов репортеру «Блокнота Молдовы» разъяснили, что ответственность за сопроводительные документы к полету несет сам пассажир.

- Дело в том, что на момент покупки билета никто не может знать, какие документы есть в наличии у пассажира – молдавский биометрический паспорт, румынское удостоверение личности или какой-либо другой. И пассажир имеет полное право не сообщать о них, так как это личные данные гражданина, они под защитой закона во всех государствах мира.

Только если пассажир решил провести предварительную регистрацию на рейс через нас, он сообщает, по каким документам будет лететь, и мы имеем возможность предупредить о том, что, к примеру, в Дублин надо лететь либо с территории Румынии, либо из Кишинева, но только по заграничному паспорту. К слову, всех своих клиентов мы предупреждаем об изменениях условий вылета в Ирландию.