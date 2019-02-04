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Премьера нового сезона заслуженной клоунской артели «Либералы»
04.02.2019

«Дамы и господа! Леди и джентльмены! Сеньоры и сеньориты! Спешите видеть, не пропустите: сегодня в селе Фрэсинешть состоится премьера нового сезона заслуженной клоунской артели «Либералы». Уморительные шутки и невероятные нелепости, песни молодости нашей и цирк с конями обеспечат вам отличное настроение! Приходите в наш балаган, будет весело и задорно!».

Пожалуй, именно так должен был выглядеть анонс старта избирательной кампании Либеральной партии. Судите сами – где еще можно увидеть столь высокую концентрацию хохмачей, как в этом почтенном политформировании?

Взять хотя бы лидера «либералов», любимца кишиневцев Дорина Киртоакэ. Выступая перед собравшейся публикой, экс-примар развеселил всех старой доброй шуткой про Унирю: «Вместе с Румынией и Европой мы принесем процветание и перемены к лучшему!» Будто не прошло почти трех десятилетий с бессмертного «Suntem români și punctum!» и в Молдове  по-прежнему верят в светлые идеалы унионизма…

Впрочем, главный «либерал» все же немного обновил «пластинку» приколов, отвлекшись от мамы-Румынии на ее печальную дщерь Бессарабию: «Эти выборы являются генеральным безобразием по отношению к простому человеку… Это самые издевательские выборы в адрес демократии. Мы участвуем». То ли это такая самоирония, то ли насмешка над избирателем, но выглядит как обличительная тирада в адрес порочности публичного дома от человека, который собирается в него зайти.

А самая свежая шутка пока что числится за Штефаном Секэряну, кандидатом ЛП по Кагулу. В частности, вышеназванный юморист предложил избирателям ликвидировать АТО Гагаузия, заявив, что она продвигает интересы России. Мирча Друк, слышишь ли ты это?

В общем, либералы как всегда радуют, выступая в своем репертуаре. Ведь кто еще так искренне и самоотверженно будет продвигать идеи позднесоветской эпохи в XXI веке? Кто, несмотря на коррупцию, произвол, отток населения и прочие актуальные проблемы, будет с упоением твердить о прекрасной светлой Унире?

На мой взгляд, если бы таких замечательных людей в Молдове не было, их следовало бы придумать. Ведь только солнечный унионизм способен скрасить унылую молдавскую политическую реальность…

Роман АРДЕЛЯНУ


 
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