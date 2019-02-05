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Политика
Андриан Канду заявил о потенциальной коалиции с ACUM
05.02.2019

Спикер парламента Андриан Канду начал готовится к созданию коалиции с блоком ACUM Андрея Нэстасе и Майи Санду.

Оказалось, что у вроде бы противостоящих друг к другу правящей ДПМ и оппозиционного блока ACUM есть точки соприкосновения. Канду не исключил создания между двумя объединениями коалиции в парламенте.

По словам спикера, в ДПМ знают как найти подход с потенциальным депутатам от ACUM.

- Да, сейчас они заявляют, что не будут работать с нами в следующем парламенте, но “никогда не говори никогда”. Для этого после выборов мы будем считать, думать, искать возможности привлечь и представителей ACUM, и других независимых парламентариев? – заявил Андриан Канду в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

При этом возможность коалиции с Партией социалистов Канду полностью исключил.


 
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