Отставки, позор и тюрьма: Что ждет тех, кто тупо шутит про молдаван?

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Топ-4 плоских шуток о молдавском народе, которые плохо заканчивались для «остряков».
Давеча на федеральном российском канале кинорежиссер Тигран Кеосаян отчаянно шутил в своей телепередаче над визитом молдавской делегации в Москву. Шутил настолько плохо и плоско, что даже противники президента Игоря Додона были вынуждены признать: можно шутить и хуже, но надо очень сильно постараться.
В связи с этим мы вспомнили топ-4 абсолютно тупых шуток про молдаван, которые по мистическому совпадению плохо заканчивались для их авторов.
1. «Пошутили» – и проиграли!
Вот, какую историю вспомнила Елена Раду в социальных сетях:
- Как-то в КВНе на Первом канале попробовали сказать шутку про молдаван - мол, неудивительно, что у нас в России на стройках работают молдаване: у них там в стране 4-й пункт Конституции - всем быть строителями.
И как жюри - единогласно - ответило шутникам: «Это не смешно», поставив команде самый низкий бал за выступление.
2. «Пошутил» – сместили!
Одно из самых нелепых высказываний тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко было во время совещания по проблемам агропромышленного комплекса, которое Ющенко проводил в Киевской области. После того, как один из присутствующих замешкался, отвечая на его вопрос, президент Украины среагировал замечанием «Ну, ты как молдаванин!»
И вот вам результат - через очень короткое время он проиграл президентские выборы Виктору Януковичу.
3. «Пошутил» - остался без власти
О том, что над молдавским народом опасно шутить, говорит и следующая история. Президент Владимир Воронин в ходе предвыборной кампании в одном из молдавских сел спросил у какого-то дерзкого мужика, все время задавшего каверзные вопросы:
- А ты кто такой?
- Я – молдавский народ! – ответил дядька.
- Ты не народ, ты - идиот! – плоско срифмовал Воронин.
Ту кампанию ПКРМ проиграла, оказавшись в парламенте в меньшинстве.
4. «Пошутил» - накликал тюрьму
Или, к примеру, Олег Навальный – брат Алексея, известного в российских кругах оппозиционера. Отбывал он тюремный срок в компании с молдаванином и написал на свободу письмо, где сьюморил:
- Я узнал, что молдаване после небольшой тренировки могут сказать «болтик» вместо «больтик»!
И, хлоп, добавили еще срок юмористу Олегу.
Что ж, теперь, замерев в ожидании, ждем, какая кара небесная постигнет режиссера Кеосаяна.
КСТАТИ
Но были и нормальны армяне!
Когда в 2007 году Кишиневе открывался молдавский «Комеди», по условиям контракта все шутки, монологи и вообще сценические образы продюсеры шоу должны были высылать в Москву. И так продолжалось почти год.
- Нам сделали заказ на тему «Смешные фразы, которые встречаются в интернет-дневниках, в чатах и на форумах», всего их 18 штук, - рассказал тогда «КП» генеральный продюсер «Комеди Клаб Кишинев Стайл» Сергей Антон. - Ну а зачитал текст Гарик Мартиросян.
Вот эти шутки:
- Ну где ты, моя нежная, ласковая, милая и... по возможности недорогая.
- Я добрый, отзывчивый, без вредных привычек... к женщинам. Отношусь к сексу с юмором... посмеялись и разбежались...
- Вчера по ошибке скинхеды избили скинхедов, вернувшихся с моря.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
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