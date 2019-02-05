Отставки, позор и тюрьма: Что ждет тех, кто тупо шутит про молдаван?

Топ-4 плоских шуток о молдавском народе, которые плохо заканчивались для «остряков».

Давеча на федеральном российском канале кинорежиссер Тигран Кеосаян отчаянно шутил в своей телепередаче над визитом молдавской делегации в Москву. Шутил настолько плохо и плоско, что даже противники президента Игоря Додона были вынуждены признать: можно шутить и хуже, но надо очень сильно постараться.

В связи с этим мы вспомнили топ-4 абсолютно тупых шуток про молдаван, которые по мистическому совпадению плохо заканчивались для их авторов.

1. «Пошутили» – и проиграли!

Вот, какую историю вспомнила Елена Раду в социальных сетях:

- Как-то в КВНе на Первом канале попробовали сказать шутку про молдаван - мол, неудивительно, что у нас в России на стройках работают молдаване: у них там в стране 4-й пункт Конституции - всем быть строителями.

И как жюри - единогласно - ответило шутникам: «Это не смешно», поставив команде самый низкий бал за выступление.

2. «Пошутил» – сместили!

Одно из самых нелепых высказываний тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко было во время совещания по проблемам агропромышленного комплекса, которое Ющенко проводил в Киевской области. После того, как один из присутствующих замешкался, отвечая на его вопрос, президент Украины среагировал замечанием «Ну, ты как молдаванин!»

И вот вам результат - через очень короткое время он проиграл президентские выборы Виктору Януковичу.

3. «Пошутил» - остался без власти

О том, что над молдавским народом опасно шутить, говорит и следующая история. Президент Владимир Воронин в ходе предвыборной кампании в одном из молдавских сел спросил у какого-то дерзкого мужика, все время задавшего каверзные вопросы:

- А ты кто такой?

- Я – молдавский народ! – ответил дядька.

- Ты не народ, ты - идиот! – плоско срифмовал Воронин.

Ту кампанию ПКРМ проиграла, оказавшись в парламенте в меньшинстве.

4. «Пошутил» - накликал тюрьму

Или, к примеру, Олег Навальный – брат Алексея, известного в российских кругах оппозиционера. Отбывал он тюремный срок в компании с молдаванином и написал на свободу письмо, где сьюморил:

- Я узнал, что молдаване после небольшой тренировки могут сказать «болтик» вместо «больтик»!

И, хлоп, добавили еще срок юмористу Олегу.

Что ж, теперь, замерев в ожидании, ждем, какая кара небесная постигнет режиссера Кеосаяна.

КСТАТИ

Но были и нормальны армяне!

Когда в 2007 году Кишиневе открывался молдавский «Комеди», по условиям контракта все шутки, монологи и вообще сценические образы продюсеры шоу должны были высылать в Москву. И так продолжалось почти год.

- Нам сделали заказ на тему «Смешные фразы, которые встречаются в интернет-дневниках, в чатах и на форумах», всего их 18 штук, - рассказал тогда «КП» генеральный продюсер «Комеди Клаб Кишинев Стайл» Сергей Антон. - Ну а зачитал текст Гарик Мартиросян.

Вот эти шутки:

- Ну где ты, моя нежная, ласковая, милая и... по возможности недорогая.

- Я добрый, отзывчивый, без вредных привычек... к женщинам. Отношусь к сексу с юмором... посмеялись и разбежались...

- Вчера по ошибке скинхеды избили скинхедов, вернувшихся с моря.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ