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Общество
Вниманию граждан, вылетающих из Молдовы: изменились правила перелетов для пассажиров...
05.02.2019

Компания Air Moldova столкнулась с проблемой, для решения которой с 1 февраля вводит новое правило.

Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила, что ирландские власти санкционировали компанию за перевозку в Дублин румынских пассажиров, у которых при себе было только удостоверение личности, выданное Румынией.

В связи с этим, с 1 февраля 2019 года румынские пассажиры, которые прилетают в Ирландию из стран, не входящих в ЕС, должны иметь при себе и действительный паспорт, выданный Румынией.

- До прояснения ситуации предупреждаем всех пассажиров, путешествующих или приобретающих билеты в Ирландию на основании румынского гражданства, о необходимости представления на посадке в Кишиневе действительного румынского паспорта, - сообщили в авиакомпании.


 
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